IPL 2026 CSK Vs DC: महा मुकाबला आज, यहां जानिए कब और कहां देखें Live

IPL 2026 CSK Vs DC: दिल्ली और चेन्नई के बीच आज टूर्नामेंट का 18वां मैच खेला जाने वाला है। यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाला है। दोनों ही टीम एक-दूसरे का सामना करने को तैयार हैं। दिल्ली इस समय 3 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है, जबकि चेन्नई का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर आप आईपीएल लवर हैं और आज का मैच मिस नहीं करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको यहां मैच की टाइमिंग के साथ यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले को कहां लाइव देखा जा सकता है। और पढें: IPL 2026: RCB vs RR मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें? जानें पूरी डिटेल्स

कितने बजे शुरू होगा मैच ?

IPL 2026 का 18वां मैच दिल्ली और चेन्नई के बीच खेला जाने वाला है। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी। यानी कि आप इस मैच को हॉटस्टार पर देख सकेंगे। वहीं, इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर भी देखा जा सकेगा। और पढें: KKR vs LSG Live Streaming: आज होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानिए कब और कहां देखें मैच

क्या कहती है पिच रिपोर्ट ?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिनर को सपोर्ट करती है, लेकिन हाल ही के मैच देखा गया कि पिच ने बल्लेबाजों का साथ दिया गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। और पढें: RR vs MI: आज होगा बड़ा मुकाबला, जानें कब होगा मैच शुरू और कहां देखें?

चेन्नई सुपर किंग्स

ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फाउलकेस।

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दिल्ली कैपिटल्स

केएल राहुल, पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, आकिब नबी डार, समीर रिजवी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, मिचेल स्टार्क, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।