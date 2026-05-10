Jio का का 749 रुपए का तगड़ा प्लान, कॉलिंग, डेटा के साथ फ्री मिलेगा Netflix, Prime Video और JioHotstar

Jio अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसा पोस्टपेड प्लान लेकर आया है, जो मोबाइल सर्विस के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देता है। कंपनी का Rs 749 वाला पोस्टपेड प्लान उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो हर महीने OTT प्लेटफॉर्म्स पर काफी समय बिताते हैं और अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने से बचना चाहते हैं। इस प्लान में यूजर्स को Netflix, Amazon Prime Video और JioHotstar जैसे फेमस OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलता है। और पढें: Jio के किफायती प्लान की धूम, 200 से कम में मिल रहा रोज 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग

इस पोस्टपेड प्लान में क्या फायदे मिलते हैं?

इस पोस्टपेड प्लान में यूजर्स को हर महीने 100GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। इसके साथ ही अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी मिलती है, खास बात यह है कि जिन यूजर्स के पास 5G सपोर्टेड डिवाइस है, उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा का भी फायदा मिलेगा। Jio ने इस प्लान को फैमिली यूजर्स के लिए भी काफी सुविधाजनक बनाया है। ग्राहक चाहें तो इसी पोस्टपेड अकाउंट में तीन अतिरिक्त SIM कार्ड भी जोड़ सकते हैं, हालांकि हर अतिरिक्त SIM के लिए हर महीने Rs 150 अलग से देने होंगे। इससे पूरे परिवार का मोबाइल बिल एक ही प्लान में मैनेज करना आसान हो जाता है। और पढें: Jio Unlimited 5G Upgrade Voucher लॉन्च, 601 रुपये में पाएं पूरी साल अनलिमिटेड डेटा

Netflix, Prime Video और JioHotstar का फ्री फायदा कैसे मिलेगा?

अगर OTT बेनिफिट्स की बात करें, तो इस प्लान में मिलने वाला Netflix Basic सब्सक्रिप्शन यूजर्स को फिल्मों और वेब सीरीज का शानदार अनुभव देता है, वहीं Amazon Prime Lite के जरिए Prime Video कंटेंट के साथ कई दूसरी सुविधाओं का भी फायदा मिलता है। इसके अलावा JioHotstar सब्सक्रिप्शन के जरिए लाइव क्रिकेट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, टीवी शोज और नई फिल्में भी देखी जा सकती हैं, यानी एंटरटेनमेंट के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि अगर कोई यूजर महीने के 100GB डेटा लिमिट को पार कर देता है, तो कंपनी अतिरिक्त डेटा इस्तेमाल पर Rs 10 प्रति GB के हिसाब से चार्ज करेगी। और पढें: Jio ने 601 रुपये का डेटा वाउचर किया लॉन्च, सालभर मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा

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क्या Jio का यह प्रीमियम प्लान हर यूजर के लिए बेस्ट है?

ध्यान देने वाली बात यह है कि Rs 749 की जो कीमत बताई गई है, उसमें GST शामिल नहीं है। Jio का यह प्लान खासतौर पर उन प्रीमियम ग्राहकों के लिए है, जो मोबाइल डेटा के साथ OTT एंटरटेनमेंट का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। अगर कोई यूजर सिर्फ सस्ती कॉलिंग और इंटरनेट सुविधा चाहता है, तो यह प्लान उसके लिए थोड़ा महंगा साबित हो सकता है, लेकिन जो लोग Netflix, Prime Video और JioHotstar जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग-अलग पैसे खर्च करते हैं, उनके लिए यह प्लान काफी वैल्यू फॉर मनी माना जा रहा है।