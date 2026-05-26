Lava SHARK 2 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है। फीचर्स की बात करें, तो लावा के इस फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Unisoc T8200 6nm प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स। और पढें: Lava Bold N1 5G: देसी ब्रांड का 5G स्मार्टफोन नए वेरिएंट में लॉन्च, अब इतने कम में मिलेगा 4K रिकॉर्डिंग फोन

Lava SHARK 2 5G Pricing and Availability

कंपनी ने Lava SHARK 2 5G को 11,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इस फोन की सेल 10 जून से भारत में शुरू होने जा रही है। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो कंपनी फोन के साथ Free Service @ Home प्रोग्राम लेकर आई है। और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Tablets, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेस्ट

Lava Shark 5G specifications

कंपनी ने Lava Shark 5G में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Unisoc T8200 6nm प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 4GB RAM व 64GB स्टोरेज पेश की है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन Android 16 पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी ने 13MP का कैमरा दिया है।

वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलती है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि कंपनी फोन के साथ 2 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड करेगी।

फीचर Lava Shark 5G Specs डिस्प्ले 6.75 इंच HD+ LCD रिफ्रेश रेट 120Hz प्रोसेसर Unisoc T8200 6nm RAM 4GB स्टोरेज 64GB स्टोरेज एक्सपेंडेबल 1TB तक (microSD कार्ड) ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 रियर कैमरा 13MP फ्रंट कैमरा 5MP फिंगरप्रिंट सेंसर साइड-माउंटेड IP रेटिंग IP64 बैटरी 6000mAh फास्ट चार्जिंग 18W एंड्रॉइड अपडेट 2 साल तक

इन फोन से मिलेगी टक्कर

Samsung Galaxy F06 5G फोन को आप 11,990 रुपये में खरीद सकेंगे। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Mediatek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है।

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Motorola G06 को 11894 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 6.88 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन Mediatek Helio G81 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 7000mAh की है।