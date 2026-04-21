SRH vs DC Live Streaming IPL 2026: कब, कहां और कैसे देखें मैच लाइव?

IPL 2026 के 31वें मुकाबले में Sunrisers Hyderabad और Delhi Capitals आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा। दोनों टीमें इस समय पॉइंट्स टेबल में बराबरी पर हैं, इसलिए यह मैच काफी अहम माना जा रहा है। मैच हैदराबाद के Rajiv Gandhi International Stadium में खेला जाएगा, जहां घरेलू टीम SRH को पिच का फायदा मिल सकता है। और पढें: IPL 2026 LSG Vs RR: बिग क्लैश आज, जाने कब और कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीम

मैच कितने बजे शुरू होगा और टीवी पर इस मैच को कहां देख सकते हैं?

इस रोमांचक मुकाबले की टाइमिंग की बात करें तो मैच शाम 7:30 बजे IST से शुरू होगा। इससे पहले 7:00 बजे टॉस होगा, जहां दोनों कप्तान प्लेइंग इलेवन और रणनीति तय करेंगे। अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं, तो यह मुकाबला Star Sports Network पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। यहां आप हिंदी, अंग्रेजी और बाकी भाषाओं में कमेंट्री का पूरा मजा ले सकते हैं। और पढें: IPL 2026 GT Vs KKR LIVE Streaming: आज का बड़ा मैच न करें मिस, जानिए कब और कहां देखें LIVE

ऑनलाइन इस मैच को कहां देख सकते हैं?

अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको JioHotstar App या वेबसाइट पर जाना होगा। IPL 2026 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग यहीं हो रही है। आप कहीं भी हों, बस इंटरनेट कनेक्शन के साथ इस ऐप के जरिए मैच लाइव देख सकते हैं। और पढें: IPL 2026 MI vs PBKS LIVE Streaming: कितने बजे, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स

FAQ

SRH vs DC का मैच कब और कहां खेला जाएगा?

यह मुकाबला 21 अप्रैल 2026 को Sunrisers Hyderabad और Delhi Capitals के बीच Rajiv Gandhi International Stadium में खेला जाएगा।

मैच कितने बजे शुरू होगा?

मैच शाम 7:30 बजे (IST) शुरू होगा, जबकि टॉस 7:00 बजे होगा।

टीवी पर लाइव मैच कहां देख सकते हैं?

आप इस मैच को Star Sports Network पर लाइव देख सकते हैं, जहां अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री मजा ले सकते हैं।

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मोबाइल या ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां मिलेगी?

ऑनलाइन देखने के लिए आप JioHotstar App या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां IPL 2026 के सभी मैच लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं।