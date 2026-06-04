Published By: Manisha | Published: Jun 04, 2026, 03:26 PM (IST)
Xiaomi FX Mini LED TVs ने भारत में एंट्री मार ली है। इस सीरीज को कंपनी ने लेटेस्ट Xiaomi 17T स्मार्टफोन के साथ ही पेश किया है। Xiaomi FX Mini LED TVs लाइनअप की बात करें, तो कंपनी ने इसमें 43 इंच से लेकर 75 इंच तक के स्क्रीन साइज पेश किए हैं। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी का दावा है कि टीवी यूजर्स को प्रीमियम व्यूविंग एक्सपीरियंस व शानदार कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करेगा। इतना ही नहीं टीवी में आपको कई गेमिंग फोकस फीचर मिलने वाले हैं। यहां जानें टीवी की कीमत और फीचर्स। और पढें: Xiaomi 17T स्मार्टफोन Leica ट्यून 50MP कैमरा के साथ भारत में हुआ लॉन्च, इन स्मार्टफोन्स से मिलेगी कड़ी टक्कर
कीमत की बात करें, तो Xiaomi FX Mini LED TV के 43 इंच मॉडल की कीमत 32,999 रुपये है। वहीं, 55 इंच मॉडल 44,999 रुपये में आता है। इसका 65 इंच और 75 इंच मॉडल 64,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। टीवी की सेल 11 जून से भारत में शुरू होने जा रही है। और पढें: भारत में महंगे क्यों होते जा रहे हैं Smartphones? जानिए वजह
Deepest blacks. Brightest highlights. Total cinematic immersion. और पढें: Smartphone Launch in June 2026: जून में तहलका मचाने आ रहे ये धाकड़ फोन, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स
The #XiaomiTVFXMiniLEDSeries brings deeper blacks and brighter highlights using Full Array Mini LED Technology, while Fire TV built-in seamlessly aggregates all your top content.
True cinematic experience… pic.twitter.com/sPn5sDFZUN
— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
कंपनी ने Xiaomi FX Mini LED TV को 4 स्क्रीन साइज में पेश किया है। इसमें 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच तक के मॉडल्स शामिल है। सभी स्क्रीन साइज में आपको 4K Ultra HD रेजलूशन मिलते हैं। साथ ही इसमें HDR10+ support, Filmmaker Mode और Xiaomi Vivid Picture Engine 2 जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी ने इस टीवी में Quantum MagiQ टेक्नोलॉजी भी दी है, जो कि QLED colour reproduction और Mini LED precision lighting का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच मॉडल में आपको अलग से स्मूथ गेमप्ले के लिए DLG 120Hz Game Mode, Auto Low Latency Mode और MEMC technology जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
यह टीवी सीरीज Fire TV पर काम करती है, जिसमें आपको 12000 से भी ज्यादा ऐप्स का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, टीवी quad-core A55 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ टीवी में 2GB RAM दी गई है। वहीं, स्टोरेज 32GB तक की है। ऑडियो के लिए इसमें 4-ड्राइवर्स स्पीकर सेटअप मिलता है, जिसके साथ Dolby Audio, DTS और DTS Virtual सपोर्ट मौजूद है। इस टीवी को आप अपनी आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें Alexa voice कंट्रोल मौजूद है। इतना ही नहीं इसमें आपको Apple AirPlay 2 सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल व पैरेंटल कंट्रोल भी मिलता है।
Samsung UA43AUE70AK 43 inch (109 cm) LED 4K TV को 34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 43 इंच स्क्रीन दी गई है। ऑडियो के लिए यह टीवी 20W साउंड आउटपुट के साथ आता है।
LG 43UQ8020PSB 43 inch (109 cm) LED 4K TV को 36,490 रुपये में खरीद सकते हैं। इस टीवी में 20W साउंड आउटपुट मिलेगा।
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