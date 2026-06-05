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WhatsApp में आ रहा नया फीचर, एक बार पढ़ने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा मैसेज

WhatsApp जल्द View Once For Text Messages फीचर रोलआउट कर सकता है। इस फीचर के तहत भेजे गए टेक्स्ट मैसेज को रिसीवर केवल एक बार पढ़ पाएगा और उसके बाद वो मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 05, 2026, 09:37 AM (IST)

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WhatsApp के व्यू वंस (View Once) फीचर को खासतौर पर प्राइवेसी को ध्यान में रखकर लाया गया था। इस फीचर के तहत भेजी गई फोटो या वीडियो को एक बार देखे जाने के बाद डिलीट हो जाती है। अब खबर है कि इस सुविधा का सपोर्ट टेक्स्ट मैसेज के लिए भी दिया जाना है। यह जानकारी व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। news और पढें: WhatsApp में अभी ON कर लें ये खास सिक्योरिटी फीचर, स्कैमर्स नहीं बना पाएंगे आपको अपना शिकार

WhatsApp Feature

रिपोर्ट के मुताबिक, Google Play Store पर उपलब्ध WhatsApp के Android 2.26.22.7 बीटा अपडेट में एक नए ‘View Once for Text Messages’ फीचर का पता चला है। इस फीचर की मदद से यूजर ऐसे टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे, जिन्हें रीसीवर सिर्फ एक बार पढ़ पाएगा। एक बार पढ़े जाने के बाद मैसेज अपने आप चैट से डिलीट हो जाएगा। news और पढें: WhatsApp पर Delete कर दिया मैसेज, क्या फिर भी पढ़ सकता है कोई?

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि View Once फीचर की मदद से यूजर ऐसे मैसेज भेज सकेंगे, जिन्हें यूजर केवल एक बार देख या पढ़ा पाएंगे। इसके बाद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा। उसे दोबारा नहीं पढ़ा जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस फंक्शन के आने से यूजर्स को ऐप में पूरा कंट्रोल मिलेगा और प्रावेसी भी बनी रहेगी।

कैसे कर पाएंगे फीचर का इस्तेमाल ?

व्यू वंस फीचर फिलहाल फोटो, वीडियो और वॉइस मैसेज के लिए अवेलेबल है। हालांकि, टेक्स्ट मैसेज में आने के बाद यूजर्स इस फीचर को चैट बार में दिए गए ऑप्शन पर टैप करके ऑन कर सकेंगे।

कब तक मिलेगा व्यू वंस ?

टेक जाइंट मेटा (Meta) ने अभी तक व्यू वंस फॉर मैसेज की ऑफिशियल लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नही दी है, लेकिन रिपोर्ट की मानें, तो इस फंक्शन को आने वाले दिनों में सबसे पहले एंड्रॉइड (Android) यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। इसके बाद फीचर को आईफोन (iPhone) के लिए रोलआउट किया जाएगा।

पिछले साल जुड़ा यह फीचर

अंत में आपको बताते चलें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल यानी 2025 के अंत में About फीचर को जोड़ा था, जिसकी मदद से अपनी प्रोफाइल पर छोटे टेक्स्ट को स्टेटस के तौर पर शेयर किया जा सकता है। यह स्टेटस प्रोफाइल के साथ पर्सनल चैट पर भी दिखाई देगा। कंपनी का मानना है कि इस सुविधा से यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होगा।

FAQs

1. व्हाट्सएप में किसके लिए व्यू वंस फीचर लाया जा रहा है ?
Ans. व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के लिए व्यू वंस फीचर ला रहा है।

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2. व्यू वंस को सबसे पहले किसके लिए रोलआउट किया गया था ?
Ans. इस फीचर को सबसे पहले फोटो और वीडियो के लिए रोलआउट किया गया था।