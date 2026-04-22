IPL 2026 LSG Vs RR: बिग क्लैश आज, जाने कब और कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीम

IPL 2026 LSG Vs RR Live Streaming: आईपीएल का कारवां तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस टूर्नामेंट में सभी टीमें जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, जिससे रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है। आज का मुकाबला भी बेहद खास होने वाला है, जो LSG (Lucknow Super Giants) और RR (Rajasthan Royals) के बीच खेला जाना है। दोनों टीमें जीत के लिए आमने-सामने खड़ी होंगी और सीजन में अपनी लय बरकरार रखने के लिए एक-दूसरे को जोददार टक्कर देंगी। अगर आप इस हाई-वोल्टेज मैच को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको इस लेख में आसान शब्दों में बताएंगे कि आप इस रोमांचक मुकाबले को कहां और किस तरह ऑनलाइन देख सकते हैं। और पढें: SRH vs DC Live Streaming IPL 2026: कब, कहां और कैसे देखें मैच लाइव?

LSG Vs RR: टाइम और वेन्यू

लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल के मुकाबला लखनऊ के Ekana क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मैच का टॉस शाम 7:00 बजे होगा और दोनों टीम 7:30 बजे मैदान में आमने-सामने खड़ी होंगी। और पढें: GT Vs MI Live Streaming: IPL 2026 का ये बड़ा मैच टीवी और मोबाइल पर कब और कहां देखें लाइव?

कहां देखें लाइव मैच ?

IPL के आज के मैच की स्ट्रीमिंग JioHotstar के ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी, जिसे आप अपने स्मार्टफोन व लैपटॉप पर कहीं भी बैठकर लाइव देख सकते हैं और मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा, मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) के नेटवर्क पर भी किया जाएगा। इससे मैच को Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports Tamil, Telugu और Kannada चैनल पर अपनी भाषा में देखा जा सकेगा। और पढें: IPL 2026 Today KKR vs RR: Kolkata Knight Riders और Rajasthan Royals के बीच महामुकाबला आज, यहां देखें मैच LIVE

कौन किस पर पड़ेगा भारी ?

क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजस्थान रॉयल टूर्नामेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स से ज्यादा मैच जीत चुकी है। इससे टीम को अच्छा बूस्ट मिला है और आत्मविश्वास बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि आरआर आज के मुकाबले में एलएसजी पर भारी पड़ सकती है।

RR (संभावित 11)

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, एन बर्गर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा।

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LSG (संभावित 11)

मिचेल मार्श, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, एडम मार्करम, मोहसिन खान, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव।