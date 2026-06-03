Netflix Free Offer: अगर आप OTT लवर हैं और अपने लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खास ऑफर आ चुका है। अब आप नेटफ्लिक्स को बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको Flipkart Plus यूजर होना पड़ेगा। जी हां, फ्लिपकार्ट अपने चुनिंदा ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें यूजर्स को नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन प्राप्त होगा। अगर आप भी फ्लिपकार्ट प्लस यूजर हैं, तो आप भी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: सीधे 17,000 रुपये सस्ता हुआ Oppo Find X9 Ultra, 200MP कैमरा वाले फोन पर Amazon-Flipkart की धाकड़ डील

Flipkart ने अपने Plus यूजर्स के लिए खास ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत प्लस यूजर्स Netflix Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। हालांकि, इस ऑफर को क्लेम करने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। और पढें: 50MP कैमरा वाले OPPO Find X9s पर 7999 रुपये का बड़ा Discount, इन शॉपिंग साइट पर मिल रही सुपर Deal

शर्तें

1. Netflix Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन पाने के लिए आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट प्लस सदस्य होना होगा।

2. इसके अलावा, आपको फ्लिपकार्ट से 299 रुपये या फिर इससे ज्यादा की शॉपिंग करनी होगी।

3. आपके द्वारा किया गया ऑर्डर पूरा होना जरूरी है। इसमें कैंसिल व रिटर्न प्रोडक्ट्स शामिल नहीं होंगे।

4. इसके साथ ही सरकार की पॉलिसी के आधार पर इस ऑफर पर कुछ ऑर्डर योग्य नहीं होंगे, जिसमें गोल्ड कॉइन, बेबी फूड, सिगरेट, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड आदि शामिल है।

5. साथ ही इस ऑफर के तहत फ्री नेटफ्लिक्स पाने के लिए आपको कम से कम 4 ऑडर्स प्लेस करने होंगे।

6. खास बात यह है कि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप फ्लिपकार्ट ऐप, फ्लिपकार्ट मिनट्स या फ्लिपकार्ट ग्रोसरी सेक्शन से भी शॉपिंग कर सकते हैं।

जैसे ही आप इन शर्तों को पूरा कर लेते हैं, वैसे ही आप Netflix Mobile Plan को गिफ्ट के तौर पर रिसीव कर सकेंगे, जिसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ नेटफिक्स मोबाइल पर ही उपलब्ध है, जिसमें टीवी एक्सेस शामिल नहीं है।

Offer कैसे करें एक्सेस?

सबसे पहले फोन में फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लें। यहां आपको My Account वाले सेक्शन पर जाना है। इसके बाद प्लस पेज पर जाएं। अगर आप इस ऑफर के योग्य हुए, तो इसकी जानकारी आपको यहां दिखने लगेगी।

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Offer कैसे करें क्लेम?

जहां आपको Netflix Mobile का बेनेफिट दिखाई देगा, वहां आपको Claim Now वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। नेटफ्लिक्स ऑफर क्लेम करने के लिए आप ज इमेल आईडी यूज करना चाहते हैं, वो एंटर कर दें। इसे OTP के जरिए वेरिफाई करें और फिर आपका नेटफ्लिक्स मोबाइल सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा।