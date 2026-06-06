पब्लिक प्लेस में नहीं सुनना चाहते WhatsApp का वॉइस मैसेज, टेक्स्ट में बदलकर ऐसे पढ़ें

WhatsApp दुनिया के दिग्गज ऐप में से एक है। इस ऐप में ऑडियो से लेकर वीडियो कॉल तक की जा सकती है। इसमें स्टेटस लगाने और वॉइस मैसेज भेजने की सुविधा मिलती है। हालांकि, हर वॉइस मैसेज को सबके सामने नहीं सुना जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इन प्राइवेस वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पढ़ा जा सकता है। और पढें: WhatsApp में आ रहा नया फीचर, एक बार पढ़ने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा मैसेज

अगर आप भी वॉइस मैसेज को सबसे सुनना नहीं चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर आपके लिए है। इस फीचर की मदद से किसी भी वॉइस नोट को टेक्स्ट में बदला जा सकता है। आइए नीचे स्टेप-बाय-स्टेप जानते हैं टूल यूज करने का पूरा तरीका… और पढें: WhatsApp में अभी ON कर लें ये खास सिक्योरिटी फीचर, स्कैमर्स नहीं बना पाएंगे आपको अपना शिकार

WhatsApp Voice Message transcripts

वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट एक बेहद उपयोगी फीचर है, जिसकी मदद से WhatsApp पर आए वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में बदला जा सकता है। इससे यूजर्स किसी भी ऑडियो मैसेज को सुनने की बजाय आसानी से पढ़ सकते हैं। इस फीचर से प्राइवेसी बरकरार रहती है। इसका सपोर्ट एंड्रॉयड और iPhone दोनों में मिलता है। और पढें: WhatsApp पर Delete कर दिया मैसेज, क्या फिर भी पढ़ सकता है कोई?

ऐसे करें यूज

अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले व्हाट्सएप खोल लें। फिर सेटिंग में जाएं। चैट सेक्शन पर टैप कीजिए। यहां आपको Voice message transcripts ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑन करें। फिर transcript भाषा में जाकर अंग्रेजी भाषा को चुनें। अब उस वॉइस मैसेज में जाएं, जिसे आप सुनने की बजाय पढ़ना चाहते हैं। उस वॉइस नोट के नीचे Transcribe पर टैप करें। इसके बाद वो नोट टेक्स्ट में बदल जाएगा और आप उसे आसानी से पढ़ सकेंगे।

नोट : व्हाट्सएप का यह फीचर पूरी तरह से सुरक्षित और End-to-End Encrypted है। यानी कि इन मैसेज को कोई भी एक्सेस या पढ़ नहीं पाएगा।

कब लॉन्च होगा यह फीचर ?

आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने साल 2024 में वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर को लॉन्च किया था। अब यह फीचर सभी के फोन में मौजूद है। इस टूल के इस्तेमाल से वॉइस मैसेज को प्राइवेटली सुनने की बजाय पढ़ा जा सकता है।

FAQs

1. WhatsApp के वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर को क्यों रिलीज किया गया ?

Ans. इस फीचर को खासतौर पर वॉइस मैसेज को प्राइवेटली पढ़ने के लिए रोलआउट किया गया।

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2. WhatsApp को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. इस मैसेजिंग ऐप को साल 2009 में लॉन्च किया गया था।