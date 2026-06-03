EPFO 3.0: ATM और UPI से तुरंत निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्या पेंशन पर पड़ेगा असर?

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 03, 2026, 04:07 PM (IST)
EPFO देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव लाने जा रहा है। EPFO 3.0 के तहत भविष्य में कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा UPI और ATM जैसी सुविधाओं के जरिए तुरंत निकाल सकेंगे। अभी PF निकालने के लिए कर्मचारियों को EPFO पोर्टल पर क्लेम करना पड़ता है, Verification Process पूरी करनी होती है और कई बार मंजूरी मिलने में कई दिन या हफ्ते लग जाते हैं। नए सिस्टम का उद्देश्य इस लंबी प्रक्रिया को खत्म करना है ताकि जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पैसे तक तेजी से पहुंच सकें। सरकार का मानना है कि इससे PF सेवाएं पहले से ज्यादा आसान, तेज और पूरी तरह डिजिटल बन जाएंगी। और पढें: EPFO का बड़ा अपडेट, अब UAN से मिनटों में ऐसे हटेगी गलत Member ID
EPFO 3.0 के तहत कर्मचारी अब UMANG App पर अपना PF बैलेंस आसानी से देख सकेंगे। इसके बाद वे घर बैठे ही ऑनलाइन PF निकालने की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। नई व्यवस्था में यूजर्स QR कोड जनरेट कर सकेंगे और UPI या UPI-Supported ATM की मदद से सीधे पैसा निकाल सकेंगे। इससे छोटी-छोटी जरूरतों के लिए EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने या लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल मंजूरी मिलते ही पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा, जिससे इमरजेंसी के समय कर्मचारियों को तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी। और पढें: 1 अप्रैल से लागू होंगे ये 5 बड़े नियम, PF से लेकर UPI पेमेंट तक बदलेगा ये सब
हालांकि, इस नई सुविधा को लेकर कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या PF का पैसा निकालने से उनकी पेंशन पर असर पड़ेगा। इस पर Ministry of Labour ने साफ किया है कि EPFO 3.0 के तहत ATM या UPI से की गई withdrawal का कर्मचारियों की पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सुविधा केवल EPF खाते में जमा राशि के लिए होगी, जबकि Employees’ Pension Scheme (EPS) के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी EPS के तहत आवश्यक 10 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। नई withdrawal सुविधा से न तो EPS Membership समाप्त होगी और न ही पेंशन Eligibility पर कोई असर पड़ेगा। और पढें: 1 अप्रैल से PF निकालना हुआ आसान, ATM और UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा, जानिए पूरा नया प्रोसेस
EPFO 3.0 के प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी अपने Eligible PF बैलेंस का 75% तक हिस्सा ऑनलाइन निकाल सकेंगे। हालांकि, इस सुविधा से जुड़े अंतिम नियम और शर्तें लॉन्च के समय जारी की जाएंगी। हाल ही में Minister of Labour मनसुख मांडविया ने बताया कि UPI के जरिए PF Withdrawal की टेस्टिंग सफल रही है और अब इसे लागू करने के लिए जरूरी मंजूरियों का इंतजार है, फिलहाल सरकार ने इसकी आधिकारिक लॉन्च तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह सुविधा 2026 के मध्य तक शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारी UPI और ATM जैसी सुविधाओं के जरिए अपने PF का पैसा पहले से कहीं ज्यादा आसानी और तेजी से निकाल सकेंगे। इसे EPFO के सबसे बड़े डिजिटल बदलावों में से एक माना जा रहा है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
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