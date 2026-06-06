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Tecno Pova 8 इस दिन देगा भारत में दस्तक, मिलेगी 8000mAh की बड़ी बैटरी

Tecno Pova 8 भारत आने वाला है। इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अनाउंस हो गई है। इसमें 8000mAh की जंबो बैटरी के साथ नथिंग वाला matrix-style मिल सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 06, 2026, 09:44 AM (IST)

tecno pova 8
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Tecno ने आधिकारिक तौर पर अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Tecno Pova 8 की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इस स्मार्टफोन को अगले हफ्ते भारतीय बाजार में उतारा जाना है। इस हैंडसेट में मिलने वाले फीचर्स भी रिवील कर दिए गए हैं। इसके साथ डिजाइन भी दिखाया गया है। हालांकि, अभी तक डिवाइस की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। news और पढें: Smartphones launch in India in Upcoming week: Motorola Edge 70 Pro से लेकर Tecno POP X 5G तक, अगले हफ्ते आ रहे ये फोन

Tecno Pova 8 की लॉन्च डेट

स्मार्टफोन मेकर टेक्नो के अनुसार, टेक्नो पोवा 8 को 11 जून को भारत में पेश किया जाएगा। इस फोन की बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart से की जाएगी। इसका मुकाबला रियलमी और शाओमी जैसी कंपनियों के फोन्स से होगा। news और पढें: TECNO POP X 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगी 6500mAh बैटरी

अब फीचर्स की बात करें, तो माइक्रो-साइट से पता चला है कि अपकमिंग फोन में 8000mAh की बैटरी दी जाएगी। यह फोन ग्रीन और सिल्वर कलर में अवेलेबल है। इसका रेयर कैमरा लेआउट टेक्नो पोवा 7 जैसा है। इसमें matrix-style डॉटिंग लाइटिंग मिलेगी। news और पढें: Top 5 Camera Mobiles under 10000: फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहेंगे ये फोन, दाम 10 हजार से भी है कम

हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट और 6 जीबी रैम दी जा सकती है। यह फोन एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इसके अलावा, हैंडसेट में 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है।

अन्य डिटेल

इस मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलेंगे। इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा भी दी जाएगी।

कितनी होगी कीमत और स्टोरेज ?

अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार, टेक्नो के स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन 6GB+128GB, 8GB+128GB और 8GB+256GB स्टोरेज में पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत 18,999 रुपये से शुरू हो सकती है।

पिछले महीने लॉन्च हुआ यह फोन ?

आखिर में बताते चलें कि टेक्नो ने अप्रैल में TECNO POP X 5G को भारतीय बाजार में उतारा था। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 560 निट्स है। इसमें MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर और Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है।

इस स्मार्टफोन में 13MP का रेयर कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इस फोन को IP64 की रेटिंग दी गई है। इसमें 6 जीबी तक रैम दी गई है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी तक है। इसे एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

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इसकी बैटरी 6500mAh की है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इस मोबाइल फोन में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।