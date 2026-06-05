Instagram Plus Premium हो गया लॉन्च, पैसे देकर अब प्रीमियम फीचर्स कर सकेंगे एक्सेस

Instagram Plus Premium कंपनी का पेड सब्सक्रिप्शन प्लान है। इसे फाइनली रोलआउट कर दिया गया है। इस नए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ इंस्टाग्राम यूजर्स को कई नए व प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस प्राप्त होने वाला है। इन फीचर्स के जरिए यूजर्स को इंस्टाग्राम पर पहले से बेहतर, पर्सनलाइज्ड, इनसाइट्स व एडवांस शेयरिंग कंट्रोल प्राप्त होगा। वहीं, दूसरी ओर इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड वर्जन पहले ही तरह ही फ्री रहने वाला है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करने के पैसे नहीं देना चाहते, तो आप पहले की तरह ही इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड वर्जन ही एक्सेस कर सकेंगे। प्रीमियम फीचर्स के लिए आपको ऐप का पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आइए जानते हैं इस नए सब्सक्रिप्शन प्लान से जुड़ी हर एक डिटेल्स। और पढें: Instagram, WhatsApp और Facebook चलाने के लिए देने होंगे पैसे, आ गए नए सब्सक्रिप्शन प्लान

Instagram ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए अपने नए सब्सक्रिप्शन प्लान की जानकारी दी है। नया सब्सक्रिप्शन प्लान यूजर्स को ऑप्शनल अपग्रेड ऐप का एक्सेस देगा, जिसमें आपको एक नहीं बल्कि कई नए व प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। यह नया सब्सक्रिप्शन प्लान तीन अहम अपग्रेड्स प्रोवाइड करेगा। इसके जरिए आप अपने करीबियों से और करीब होंगे, प्रीव्यू व इनसाइट्स देख सकेंगे और इंस्टाग्राम को और पर्सनलाइज्ड बना सकेंगे। और पढें: Instagram Instants से परेशान? ऐसे करें इसे आसानी से Hide

View this post on Instagram A post shared by Adam Mosseri (@mosseri)

Get closer to who matters

Multiple Story Audiences: अभी तक आपको स्टोरी को Close Friends या फिर सभी Followers के लिए पोस्ट करने का ऑप्शन मिलता था। वहीं, अब आप अपनी स्टोरी के लिए मल्टीपल ऑडियंस सेट कर सकते हैं।

Story Extend: नया पेड सब्सक्रिप्शन आपको स्टोरी ड्यूरेशन को बढ़ाने का मौका देगा। अभी तक आपकी स्टोरी सिर्फ 24 घंटे तक ही लाइव रहती थी, लेकिन पेड सब्सक्रिप्शन के बाद इसे आप 48 घंटे तक के लिए लाइव रख सकेंगे।

Story Spotlight: आप अपनी Instagram Stories में अपने दोस्तों को अहमियत दे सकते हैं। आपकी स्टोरी आपके दोस्तों की स्टोरी फीड में सबसे पहले दिखाई देगी।

Super Hearts: जब भी आप अपने दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरी को देखेंगे, तब स्क्रीन पर वाइब्रेंट व एनिमेटेड हार्ट रिएक्शन देखने को मिलेंगे।

See previews and insights

Story Preview: प्रीव्यू और इनसाइट्स की बात करें, तो अब आपको Story का प्रीव्यू देखने को मिलेगा।

Story Rewatch Insights: पेड सब्सक्रिप्शन के बाद आप देख सकेंगे कि लोगों ने आपकी स्टोरी को कितनी बार देखा है।

Search Viewer List: इसके साथ आप देख सकेंगे कि स्टोरी लिस्ट से किसी स्पेसिफिक इंसान ने स्टोरी देखी है या नहीं।

Make it yours

Custom App Icon: पेड सब्सक्रिप्शन के बाद आप अपने इंस्टाग्राम ऐप का आइकन भी बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको कई डिजाइन प्राप्त होंगे।

Custom Bio Font: अब आप अपने इंस्टाग्राम बायों का फॉन्ट भी कस्टमाइज कर सकेंगे।

More Profile Pins: अभी तक आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में 3 पोस्ट को पिन कर सकते थे, लेकिन अब आपको 6 पोस्ट को पिन करने की सुविधा मिलेगी।

Post Directly to Profile: अगर आप नहीं चाहते कि आपका पोस्ट आपके दोस्तों की फीड पर दिखाई न दें, तो आप अपने पोस्ट को सीधे अपनी प्रोफाइल व हाइलाइट में पोस्ट कर सकते।

Add Techlusive as a Preferred Source

Instagram Plus Premium Price

फिलहाल इस पेड सब्सक्रिप्शन प्लान को कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में पेश किया है। इसकी कीमत USD 3.99 प्रति महीना है।