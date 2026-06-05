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boAt Slazer S100, K100+ और K100 Pro ट्रिमर भारत में लॉन्च, जानें कीमत

BoAt Slazer S100, K100+ और K100 Pro ट्रिमर को बाजार में पेश किया गया है। इन तीनों ट्रिमर को प्रीमियम लुक दिया गया है। इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसका उपयोग सिर के बाल से लेकर दाढ़ी तक को सेट करने के लिए किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 05, 2026, 10:32 PM (IST)

boAt Slazer trimmers

photo icon boAt has launched the Slazer S100, K100+ and K100 Pro grooming products in India, marking its entry into the personal grooming segment.

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भारतीय टेक ब्रांड बोट (boAt) ने पर्सनल ग्रूमिंग मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए अपनी नई Slazer सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप के तहत तीन ट्रिमर boAt Slazer S100, K100+ और K100 Pro को भारतीय बाजार में उतारा गया है, जिन्हें ‘Transform with Every Trim’ थीम दी गई है। इनकी बिल्ड क्वालिटी शानदार है। इन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि लेटेस्ट ट्रिमर से ग्रूमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। इनके उपयोग से यूजर्स को क्लासी व स्टायलिश लुक मिलेगा। news और पढें: 1000 रुपए से कम में खरीदें ये हेडफोन, गेमिंग और म्यूजिक दोनों के लिए है परफेक्ट

boAt Slazer S100

बोट के इस ट्रिमर की बात करें, तो यह ऐसा ट्रिमर है, जिसका उपयोग रोज किया जा सकता है। इस ट्रिमर में स्टेनलेस ब्लेड लगे हैं, जो बालों को अच्छी तरह से काटते हैं। इसके साथ एडजस्टेबल कॉम्ब्स मिलते हैं। इससे अपने बालों को शानदार लुक दिया जा सकता है। इसकी बैटरी भी जबरदस्त है। यह फुल चार्ज में 300 मिनट का बैकअप देती है। इसे टाई-सी पोर्ट की मदद से फटाफट चार्ज किया जा सकता है। news और पढें: Boat Aavante Prime X साउंडबार Wireless Satellite स्पीकर के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

कंपनी का दावा है कि इस ट्रिमर की बैटरी केवल 20 मिनट की चार्जिंग में सामान्य यूसेज में करीब एक महीने तक चल सकती है। इसमें वाइब्रेशन और हीटिंग की समस्या भी नहीं आती है। इस पर 24 महीने यानी 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

boAt Slazer K100+

boAt Slazer K100+ ट्रिमर को 6-इन-1 ग्रूमिंग किट के साथ लाया गया है। इस ट्रिमर के जरिए चेहरे व सिर के बालों के साथ-साथ नाक और शरीर के बालों को ट्रिम किया जा सकता है। इसकी बॉडी एल्युमिनियम की बनी है, जो काफी मजबूत है। इसमें तेज धार वाले सिरेमिक ब्लेड्स लगे हैं। इसके साथ अटैचमेंट्स भी मिलते हैं।

इस ट्रिमर में जंबो बैटरी दी गई है। यह सिंगल चार्ज में 200 मिनट तक चल सकती है। इसे टाईप-सी पोर्ट के माध्यम से चार्ज किया जा सकता है। इसमें एक डिस्प्ले भी है, जिसमें बैटरी के लेवल को देखा जा सकता है। इसे IPX6 की रेटिंग दी गई है। यानी कि यह पानी भीगने के बाद भी काम करेगा।

boAt Slazer K100 Pro

Slazer K100 Pro सीरीज का प्रीमियम मॉडल है। इस ट्रिमर से दाढ़ी, बाल, नाक और बॉडी को ट्रिम किया जा सकता है। इसकी बॉडी में एल्युमिनियम का उपयोग किया गया है। इसमें सिरेमिक ब्लेड्स दिए गए है। साथ ही, में मैग्नेटिक अटैचमेंट्स भी मिलती हैं। इसकी खासियत है कि यह फुल चार्ज में 200 मिनट तक चल सकता है। यह वॉटर और डस्ट रसिस्टेंट है। इस पर 24 महीने की वारंटी मिल रही है।

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ट्रिमर्स की कीमत

मॉडल टाइप एक्सेसरीज कीमत
boAt Slazer S100 स्टैंडअलोन ट्रिमर एडजस्टेबल कॉम्ब्स 799 रुपये
boAt Slazer K100+ 6-इन-1 ग्रूमिंग किट 3 इंटरचेंजेबल ब्लेड्स 1,799 रुपये
boAt Slazer K100 Pro 15-इन-1 फ्लैगशिप ग्रूमिंग किट मल्टीपल अटैचमेंट्स + स्टोरेज स्टैंड 2,999 रुपये
boAt Slazer K100 Pro 15-इन-1 फ्लैगशिप ग्रूमिंग किट मल्टीपल अटैचमेंट्स + ट्रैवल किट 3,299 रुपये

 