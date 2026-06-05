Xiaomi Pad 8 महंगा हो गया है। कंपनी ने इस टैब को पिछले साल मार्च में भारत में लॉन्च किया है। 1 साल बाद अब कंपनी ने गुपचुप तरीके से टैब की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 11.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा, कंपनी ने इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिप दी है। साथ ही यह 12GB RAM व 256GB स्टोरेज के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP का रियर कैमरा मिलता है। वटैब की बैटरी 9,200mAh की है। अगर आप शाओमी के इस टैब को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जान लें अब कितना महंगा मिलेगा यह टैब। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra भारत में हुए लॉन्च, जानिए फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ

Xiaomi Pad 8 Revised Price in India

कंपनी ने Xiaomi Pad 8 को 33,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। हालांकि, अब यह टैब 2000 रुपये महंगा हो गया है। अब इसे आप 35,999 रुपये में खरीद सकेंगे। यह दाम टैब के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 38,999 रुपये है। लॉन्च के वक्त कंपनी ने इसे 36,999 रुपये में पेश किया था। अगर आप Xiaomi Focus Pen Pro के साथ टैब खरीदते हैं, तो आपको 41,999 रुपये की जगह 43,999 रुपये खर्च करने होंगे। और पढें: Xiaomi Pad 8 टैब 11.2 इंच बड़ी स्क्रीन और 9200mAh जंबो बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Xiaomi Pad 8 का Nano Texture डिस्प्ले मॉडल 38,999 रुपये में पेश किया गया था, जो कि अब 40,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Xiaomi Focus Pen Pro के साथ इसे 43,999 रुपये की जगह 45,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। और पढें: Xiaomi Pad 8 की कीमत लॉन्च से 1 दिन पहले लीक, जानें बजट में होगा या नहीं

Xiaomi Pad 8 Specifications

स्पेक्स की बात करें, तो Xiaomi Pad 8 में 11.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। वहीं, डिस्प्ले में 800 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। स्टैंडर्ड मॉडल में आपको नॉर्मल ग्लॉसी डिस्प्ले मिलता है। वहीं, Nano Texture version में एंट्री ग्लेयर मिलता है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है।

फोटोग्राफी के लिए टैब में कंपनी ने 13MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें क्वाड स्पीकर मिलता है, जिसके साथ Dolby Atmos और Hi-Res audio का सपोर्ट मिलता है। टैब की बैटरी 9,200mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

फीचर Xiaomi Pad 8 डिस्प्ले 11.2 इंच डिस्प्ले टाइप ग्लॉसी डिस्प्ले (स्टैंडर्ड), Nano Texture Version (Anti-Glare) रिफ्रेश रेट 144Hz पीक ब्राइटनेस 800 Nits प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 रियर कैमरा 13MP फ्रंट कैमरा 8MP ऑडियो क्वाड स्पीकर ऑडियो फीचर्स Dolby Atmos, Hi-Res Audio सपोर्ट बैटरी 9,200mAh फास्ट चार्जिंग 45W उपयोग फोटोग्राफी, वीडियो कॉलिंग, एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी

Xiaomi Pad 8 की रेंज में मिलेंगे ये टैब

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Apple 11″को 34,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह टैब A16 चिप के साथ आती है। कंपनी ने इसमें 11 इंच का डिस्प्ले दिया है। इसमें 12MP का बैक व 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।