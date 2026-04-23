MI Vs CSK Live Streaming IPL 2026: टीवी और मोबाइल में आज का मैच कहां, कैसे देखें? जानिए पूरी डिटेल

IPL 2026 का रोमांच एक बार फिर अपने चरम पर है और आज का मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। आज Chennai Super Kings (CSK) और Mumbai Indians (MI) आमने-सामने होंगे। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है क्योंकि दोनों ही लगातार जीत की तलाश में हैं। इस मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है, खासकर इसलिए भी क्योंकि रोहित शर्मा और एमएस धोनी की संभावित वापसी की चर्चा हो रही है। मैच का इंतजार पूरे देश में किया जा रहा है और स्टेडियम के साथ-साथ टीवी और मोबाइल पर भी भारी दर्शक संख्या देखने को मिलेगी। और पढें: IPL 2026 LSG Vs RR: बिग क्लैश आज, जाने कब और कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीम

MI Vs CSK मैच का समय और टॉस कब होगा?

इस मुकाबले का समय भारतीय दर्शकों के लिए तय किया गया है। MI Vs CSK IPL 2026 मैच आज शाम 7:30 बजे (IST) से शुरू होगा। टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी शाम 7:00 बजे होगा। दोनों टीमें अभी चार-चार पॉइंट्स पर हैं, इसलिए यह मैच पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। और पढें: SRH vs DC Live Streaming IPL 2026: कब, कहां और कैसे देखें मैच लाइव?

MI Vs CSK मैच टीवी पर कहां देखा जा सकता है?

अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका लाइव प्रसारण भारत में Star Sports नेटवर्क पर किया जाएगा। मैच कई भाषाओं में उपलब्ध रहेगा ताकि हर दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार मैच का आनंद ले सके। Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada और बाकी Star Sports चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। और पढें: GT Vs MI Live Streaming: IPL 2026 का ये बड़ा मैच टीवी और मोबाइल पर कब और कहां देखें लाइव?

MI Vs CSK मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं तो इसके लिए स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध है। IPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar App और वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, फिर आप कहीं भी बैठकर CSK और MI के बीच इस बड़े मुकाबले का आनंद ले सकते हैं।

FAQ

MI vs CSK IPL 2026 मैच कब खेला जाएगा?

यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे (IST) से खेला जाएगा। टॉस शाम 7:00 बजे होगा।

MI vs CSK मैच टीवी पर कहां देखें?

इस मैच का लाइव प्रसारण भारत में Star Sports नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जैसे Star Sports 1 Hindi और बाकी क्षेत्रीय चैनल।

मोबाइल पर MI vs CSK मैच कैसे देखें?

आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar App और वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसके लिए इंटरनेट और सब्सक्रिप्शन जरूरी है।

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क्या MI vs CSK मैच फ्री में देखा जा सकता है?

कुछ समय के लिए JioHotstar पर फ्री हाइलाइट्स मिल सकते हैं, लेकिन पूरा लाइव मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी हो सकता है।