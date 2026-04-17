IPL 2026 GT Vs KKR LIVE Streaming: आज का बड़ा मैच न करें मिस, जानिए कब और कहां देखें LIVE

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 17, 2026, 09:03 AM (IST)
IPL 2026 में आज यानी 17 अप्रैल को एक अहम मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें Gujarat Titans (GT) और Kolkata Knight Riders (KKR) आमने-सामने होंगे। यह मैच अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेला जाएगा, मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:00 बजे होगा। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो आपके पास टीवी और मोबाइल दोनों पर देखने के कई आसान ऑप्शन मौजूद हैं। और पढें: IPL 2026 MI vs PBKS LIVE Streaming: कितने बजे, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स
TV पर इस मैच का सीधा प्रसारण Star Sports नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा। इसमें Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports Tamil, Telugu और Kannada जैसे चैनल शामिल हैं, यानी आप अपनी पसंदीदा भाषा में मैच का मजा ले सकते हैं। अगर आपके घर में DTH या केबल कनेक्शन है, तो आप आराम से टीवी पर हाई क्वालिटी में यह मुकाबला देख सकते हैं। और पढें: IPL 2026 RCB Vs LSG Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स
वहीं अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं, तो इसके लिए JioHotstar App और वेबसाइट सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहां आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कहीं भी, कभी भी मैच देख सकते हैं, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन और ऐप पर लॉगिन की जरूरत होगी। और पढें: CSK vs KKR Live Streaming: मोबाइल और TV पर कब, कहां और कैसे देखें IPL 2026 का ये धमाकेदार मुकाबला?
इस मुकाबले की बात करें तो KKR इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है और टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने कुछ करीबी मैच जीतकर लय पकड़ने की कोशिश की है। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में गुजरात का पलड़ा भारी रहा है।
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