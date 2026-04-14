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LPG e-KYC Online: मिनटों में घर बैठे कर लें ई-केवाईसी, वरना गैस सिलेंडर मिलने में होगी दिक्कत

LPG के फर्जी कनेक्शन को रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में e-KYC को जरूरी किया है। अगर आपको भी गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है, तो यहां जानें केवाईसी कराने का पूरा प्रोसेस।

Published By: Manisha | Published: Apr 14, 2026, 04:14 PM (IST)

LPG e-KYC Online

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LPG e-KYC: देश में अभी भी एलपीजी की किल्लत कई शहरों में देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्द के बीच क्रूड ऑयल व गैस की सप्लाई में कमी आई है। हालांकि, इस बीच सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कई लोगों को समय से गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है। इसके पीछे की वजह E-KYC भी हो सकती है। जी हां, फर्जी कनेक्शन रोकने के लिए हाल ही में सरकार ने ई-केवाईसी को जरूरी कर दिया है। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, तो आपको भी गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ सकती है। news और पढें: LPG Crisis: 5KG Chhotu Cylinder के लिए एजेंसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, घर बैठे फोन पर ऐसे करें बुक

अगर आप सोच रहे हैं कि लिए LPG KYC करने के लिए आपको गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने होंगे, तो आप गलत हैं। आप घर बैठे स्मार्टफोन व लैपटॉप के जरिए मिनटों में E-KYC प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आइए स्टेप-बाय-स्टेप जानते हैं पूरा प्रोसेस। news और पढें: LPG Crisis: 5000 रुपये से कम में खरीदें ये Top 8 Induction Cooktop, गैस की नहीं पड़ेगी जरूरत

How to do E-KYC for LGP at Home

1. LPG के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ (फेस-बेस्ड) बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) साइट पर जाना होगा।

2. इस साइट पर जाने के बाद आपको अपने LPG प्रोवाइडर कंपनी का चयन करना होगा। डाउनलोड के लिए आपके पास एंड्रॉइड व आईओएस के ऑप्शन मौजूद है।

3. इसके बाद आपको Aadhaar FaceRD ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसमें भी आपको Download for Android व Download for iOS का ऑप्शन मिलेगा।

4. डाउनलोड गैस प्रोवाइड कंपनी का ऐप ओपन होने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व कंज्यूमर आईडी से इसे लॉग-इन करना होगा।

5. इसके बाद आपको ई-केवाईसी व आझार वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा।

4. इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर दर्ज करें और उसे वेरिफाइ करें।

5. इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू होगा, जिसके लिए आपको FaceRD ऐप ओपन करना होगा।

6. इसके लिए ऐप ओपन करें और फोन को अपने चेहरे के पास लाएं, ताकी आपका फेस ऑथेंटिकेशन पूरा हो सके।

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7. वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको SMS के जरिए कंफर्मेशन मैसेज प्राप्त होगा।