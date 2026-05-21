LPG सिलेंडर बुक करते वक्त नहीं आ रहा OTP, न लें टेंशन, इन सेटिंग से करें समस्या ठीक

Published By: Ajay Verma | Published: May 21, 2026, 04:25 PM (IST)
LPG सिलेंडर बुक करने का प्रोसेस बहुत आसान है। इसके लिए अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से गैस एजेंसी से संपर्क करना पड़ता है। इसके बाद OTP आता है, जिसे सबमिट करते ही सिलेंडर बुक हो जाता है। हालांकि, कई बार गैस बुकिंग के दौरान ओटीपी नहीं आता है, जिससे बुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लोग कंपनी और उसके सर्वर को कसूरवार ठहराने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और पढें: LPG गैस कनेक्शन घर बैठे करें ट्रांसफर, 5 मिनट में पूरा होगा काम, जानें कैसे
स्मार्टफोन की कुछ सेटिंग को ठीक करने से ओटीटी न आने की समस्या को ठीक किया जा सकता है। अगर आपके फोन में भी ओटीपी नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस खबर में सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे फोन में पहले की तरह OTP आने लगेगा। और पढें: LPG Gas Complaint: सिलेंडर डिलीवरी में हो रही देरी या फिर मांगे जा रहे एक्स्ट्रा पैसे, सीधे यहां करें शिकायत
खराब नेटवर्क फोन में ओटीपी न आने की एक बड़ी वजह है। इस समस्या को सही करने के लिए अपने फोन में मौजूद एरोप्लेन मोड को कुछ मिनट के लिए ऑन करें। फिर उसे बंद कर दें। इससे फोन में आने वाले नेटवर्क रीसेट हो जाएंगे और कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, जिससे ओटीटी और अन्य मैसेज पहले की तरह आने लगेंगे।
आपने अपने स्मार्टफोन में प्राइवेसी को ध्यान में रखकर DND मोड एक्टिवेट किया है, तो इससे फोन में आने वाली कॉल, मैसेज और ओटीटी जैसे नोटिफिकेशन रुक जाते हैं। इस वजह से ओटीपी रिसीव नहीं होता है। इसके लिए अपने फोन में ओपन डीएनडी को ऑफ कर दें। इसके बाद आपको अपने फोन पर ओटीपी पहले की तरह प्राप्त होने लगेंगे।
ओटीपी न आने वाली परेशानी को स्मार्टफोन की समस्या को रीस्टार्ट करके ठीक किया जा सकता है। इससे ओटीपी और अन्य मैसेज पहले की तरह आने लगेंगे और गैस सिलेंडर बुक करने में भी आसानी होगी। इसके लिए फोन को कुछ मिनट के लिए ऑफ कर दें। फिर वापस ऑन कर दें। इससे फोन की नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगी।
ज्यादातर लोग अपने फोन के मैसेज बॉक्स में मौजूद मैसेज को डिलीट नहीं करते हैं। इस वजह से मैसेज बॉक्स फुल हो जाता है और नए मैसेज स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। यदि आपका मैसेज बॉक्स भरा हुआ है, तो सबसे पहले उसे खाली करें। इससे स्पेस बन जाएगा और ओटीपी वाला मैसेज आने लगेगा।
1. स्मार्टफोन में LPG सिलेंडर बुक करने पर ओटीपी क्यों नहीं आता ?
Ans. खराब नेटवर्क या सर्वर डाउन होने की वजह से ओटीपी फोन में नहीं आता है।
2. क्या एलपीजी को बिना ओटीपी के बुक किया जा सकता है ?
Ans. हां, आप गैस एजेंसी के नंबर पर मिस्ड कॉल देकर या फिर IVRS के जरिए गैस बुक कर सकते हैं।
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