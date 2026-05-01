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ChatGPT की एक ही आवाज से हो गए हैं बोर? ऐसे सेट करें नई वॉइस

ChatGPT की एक ही आवाज सुन-सुनकर अगर आप बोर हो गए हैं? तो आप इसे बदल भी सकते हैं। यहां जानें ChatGPT की आवाज बदलने का पूरा प्रोसेस।

Published By: Manisha | Published: May 01, 2026, 06:43 PM (IST)

ChatGPT Advanced Voice Mode

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ChatGPT इन दिनों एक पॉपुलर एआई चैटबॉट है। चैटजीपीटी का इस्तेमाल करके हम अपने कई सवालों के जवाब पाते हैं। इस चैटबॉट पर आपको सिर्फ चैट ही नहीं बल्कि वॉइस के जरिए बातचीत करने का भी मौका मिलता है। ऐसे में आप चैटजीपीटी से बोलकर भी अपने जवाब सुन सकते हैं। हालांकि, ऐप में कई बार डिफॉल्ट आवाज सेट होती है, जो कई लोगों को बोरिंग लग सकती है। अगर आपको भी चैटजीपीटी की आवाज बोरिंग लगने लगी है, तो अच्छी खबर यह है कि इसे आप बदल भी सकते हैं। जी हां, चैटजीपीटी वॉइस में आपको कई सारे ऑप्शन सेट करने का ऑप्शन मिलता है। news और पढें: Fake Aadhaar-PAN Scam: AI से फेक आधार कार्ड-पैन कार्ड बनवा रहे धोखेबाज, सिर्फ 1 QR कोड से करें असली और नकली की पहचान

How to Change ChatGPT Voice on App

1. सबसे पहले फोन में ChatGPT ऐप ओपन करें। news और पढें: OpenAI GPT-5.5: ये मॉडल क्यों खास है, बकी AI Tools से कैसे बेहतर है और क्या है कीमत, जानें सब कुछ

2. इसके बाद टॉप पर दिख रही दो लाइन्स पर क्लिक करें। news और पढें: ChatGPT से ऐसे ढूंढें सबसे सस्ती फ्लाइट, AI से ट्रैवल प्लानिंग हुई सुपर आसान

3. अब कॉर्नर पर दिख रहे अपने नाम प्रोफाइल ऑप्शन पर टैप करें।

4. यहां आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको स्क्रोल-डाउन करने के बाद Voice का ऑप्शन दिखेगा।

5. इसके बाद नेक्स्ट पेज के टॉप पर मौजूद Voice पर क्लिक कर दें।

6. यहां आपको कई ChatGPT Voice के ऑप्शन दिखेंगे।

ChatGPT Voice Option

ChatGPT के वॉइस ऑप्शन की बात करें, तो आपको Juniper, Maple, Spruce, Arbor, Ember, Sol, Breeze, Cove व Vale जैसे ऑप्शन मिलते हैं।

How to Change ChatGPT Voice in Desktop

1. सबसे पहले अपने डेस्कटॉप में ChatGPT वेबसाइट ओपन करें।

2. अब आपको बॉटम में मौजूद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है।

3. इसके बाद सेटिंग्स पर टैप कर दें।

4. यहां आपको Speech का ऑप्शन दिखेगा।

5. इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको Voice के कई ऑप्शन दिखेंगे।

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What is ChatGPT Voice?

ChatGPT में चैट के अलावा, बातचीत का भी ऑप्शन मिलता है। इसे आप ChatGPT Voice फीचर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फीचर आपको टेक्स्ट की जगह बोलकर बातचीत करने की सुविधा देता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने सवाल बोलकर ChatGPT से पूछ सकते हैं। यह फीचर अक्सर उस वक्त काम आता है, जब आप किसी काम के लिए देर हो रहे होते हैं और आपके पास सवाल टाइप करने का समय नहीं होता… ऐसे में आप बोलकर उस सवाल का जवाब पा सकते हैं।