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BGMI और Free Fire जैसे गेम्स खेलने के लिए ले रहे हैं नया फोन? खरीदने से पहले ये 5 चीजें जरूर करें चेक

अगर आप BGMI, Free Fire या Call of Duty Mobile जैसे हाई-एंड गेम खेलना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ फीचर्स या डिजाइन देखकर फोन मत खरीदिए। गेमिंग के लिए सही प्रोसेसर, बेहतर रिफ्रेश रेट और अच्छी बैटरी सबसे जरूरी हैं। आइए जानते हैं... गेमिंग फोन खरीदने से पहले क्या चीजें देखें...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 09, 2026, 12:50 PM (IST)

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अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सा फोन सही रहेगा, तो यह गाइड आपके लिए है। गेमिंग फोन में सिर्फ फीचर्स पर ध्यान मत दें, बल्कि असली चीजें देखें, जैसे प्रोसेसर और बैटरी। अच्छे प्रोसेसर से गेम्स स्मूद चलते हैं और ताकतवर बैटरी से लंबे समय तक गेमिंग कर सकते है। आइए जानते हैं 5 चीजें, जिन्हें चेक करके आप बिना ज्यादा खर्च किए बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। news और पढें: BGMI खेलने वालों के लिए बड़ी खबर, अब WhatsApp से होगा झटपट लॉगिन, जानें कैसे

प्रोसेसर और GPU पर ध्यान दें

गेम खेलते समय आपका फोन कितना Smooth चलेगा, यह लगभग पूरी तरह प्रोसेसर और GPU तय करते हैं। अच्छे गेमिंग अनुभव के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Gen Series या MediaTek Dimensity 9000 Series वाले फोन चुनें। ये प्रोसेसर आपको बिना लैग के Ultra-Smooth गेमिंग देंगे। GPU भी उतना ही जरूरी है, खासकर अगर आप BGMI, Free Fire या Call of Duty Mobile जैसे गेम खेलते हैं। अच्छा GPU होने से फ्रेम रेट ज्यादा रहता है और गेम में कोई रुकावट नहीं आती। news और पढें: POCO X8 Pro और X8 Pro Max की Flipkart पर आज से सेल होगी शुरू, जानिए कीमत और ऑफर्स

कूलिंग सिस्टम और थर्मल मैनेजमेंट

ज्यादा देर तक गेमिंग से फोन गर्म हो जाता है, जिससे गेम स्लो हो सकता है और फ्रेम ड्रॉप हो सकते हैं। इसलिए ऐसे फोन चुनें जिसमें बेहतर कूलिंग सिस्टम हो, जैसे Vapour Chamber या Liquid Cooling news और पढें: Realme 16 5G भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है, क्या हो सकते हैं फीचर्स

डिस्प्ले क्वालिटी और रिफ्रेश रेट

फोन की स्क्रीन आपके गेमिंग अनुभव को पूरी तरह बदल सकती है। 120Hz से कम रिफ्रेश रेट वाले फोन मत लें, क्योंकि फर्क तुरंत नजर आएगा। कुछ टॉप फोन 144Hz या उससे ऊपर की रिफ्रेश रेट देते हैं। AMOLED डिस्प्ले चुनें क्योंकि इसमें कलर्स ज्यादा चमकदार और ब्लैक ज्यादा गहरा दिखता है, साथ ही टच सैंपलिंग रेट भी चेक करें, ज्यादा सैंपलिंग रेट मतलब आपकी टैप और स्वाइप तुरंत रजिस्टर होती हैं, जो शूटिंग या रेसिंग गेम्स में बहुत जरूरी है।

RAM, स्टोरेज और गेमिंग फीचर्स

कम से कम 8GB RAM वाला फोन चुनें ताकि मल्टीटास्किंग Smooth रहे। अगर 12GB RAM मिल जाए तो और भी बेहतर है। स्टोरेज कम से कम 128GB होना चाहिए क्योंकि गेम्स अब बहुत बड़े होते हैं, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर्स जैसे Game Mode, शोल्डर ट्रिगर्स, या Improved Vibration Feedback भी गेमिंग मजेदार बनाते हैं।

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बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग

गेम खेलते समय बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए कम से कम 5000mAh की बैटरी वाला फोन लें। फास्ट चार्जिंग भी जरूरी है, ताकि आप जल्दी फोन चार्ज कर पाएं।