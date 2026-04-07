BGMI खेलने वालों के लिए बड़ी खबर, अब WhatsApp से होगा झटपट लॉगिन, जानें कैसे

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 07, 2026, 05:22 PM (IST)
BGMI के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब यूजर्स गेम में लॉगिन करने के लिए WhatsApp का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने इस नए फीचर को आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के जरिए अनाउंस किया है। यह सुविधा Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। अब तक खिलाड़ी Facebook या बाकी तरीकों से Login करते थे, लेकिन WhatsApp Login के आने से यूजर्स को एक और आसान और तेज ऑप्शन मिल गया है। और पढें: BGMI 4.3 Update: IPL 2026 के लिए CSK और KKR के साथ खास कोलैबोरेशन, इस थीम पर मिलेंगे ये नए आइटम्स
WhatsApp Login का तरीका काफी सरल और यूजर-फ्रेंडली रखा गया है। इसमें यूजर्स को पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले खिलाड़ी BGMI खोलकर Login स्क्रीन पर जाएंगे और ‘Login with WhatsApp’ ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद यूजर सीधे WhatsApp चैट विंडो पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जहां एक पहले से लिखा हुआ मैसेज दिखाई देगा। यूजर को बस उस मैसेज को भेजना होगा, जिसके बाद उसे चैट में एक Login Link मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही खिलाड़ी वापस गेम में पहुंचकर अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। और पढें: BGMI 4.3 Update: भारत में आज हुआ रोलआउट, APK ऐसे करें डाउनलोड
इस नए फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह Login प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। यूजर्स को बार-बार पासवर्ड डालने या भूलने की समस्या से छुटकारा मिलेगा, साथ ही अगर किसी का अकाउंट एक्सेस करने में परेशानी होती है, तो WhatsApp के जरिए उसे आसानी से रिकवर भी किया जा सकता है। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए मददगार है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या जिनके पास बाकी Login ऑप्शन सीमित हैं। इससे गेम की एक्सेसिबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। और पढें: BGMI 4.3 Update की अहम डिटेल लीक, जानें कब होगा रिलीज और क्या होंगे नए बदलाव
BGMI लगातार अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए नए अपडेट्स जारी करता रहता है, हाल ही में आए 4.3 Update में नए गेमप्ले मोड्स, थीम्ड इवेंट्स और मैप सुधार जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। अब WhatsApp Login को जोड़कर कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाया है।
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