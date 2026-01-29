Android और iPhone की स्टोरेज हो गई फुल, न हो परेशान, ऐसे करें खाली

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 29, 2026, 12:21 PM (IST)
Android और iPhone की स्टोरेज फुल होना आम समस्या है, जिसका सामना आए दिन लोगों को करना पड़ता है। इससे फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने में दिक्कत आती है। इसे खाली करने के लिए कई बार अपनी पसंदीदा फोटो और वीडियो को डिलीट करना पड़ता है। हालांकि, कई ऐसे तरीके हैं, जिससे एंड्रॉइड या आईफोन की स्टोरेज में स्पेस बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको फोटो या वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: Google ने Android Theft Protection को किया और मजबूत, चोरी के बाद भी रहेगा आपका डेटा सुरक्षित
जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो उसका कुछ डेटा कैशे के तौर पर स्टोर हो जाता है। इससे स्टोरेज भरने लगती है। इसे खाली करके भी स्पेस बनाया जा सकता है। इसलिए समय-समय पर अपने फोन से कैशे जरूर डिलीट करें। वहीं, जिन ऐप का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी आप डिलीट कर दीजिए। इससे स्टोरेज में स्पेस बढ़ जाएगा। और पढें: iPhone 18 Pro में होगा बड़ा बदलाव, छोटे Dynamic Island के साथ ग्लोबल बाजार में देगा दस्तक!
एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन, दोनों में कम से कम 128 जीबी की स्टोरेज मिलती है, जो कई महीनों में फुल हो जाती है। इसे खाली करने के लिए हम में ज्यादातर लोग फोटो और वीडियो डिलीट कर देते हैं। इसकी बजाय हमें उन फाइलों को डिलीट करना चाहिए, जो हमारे काम की नहीं है। इससे स्टोरेज भी खाली हो जाएगी और आपको फोटो व वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: iPhone 17 पर 4000 रुपये का Discount, 48MP कैमरा व iOS 26 जैसे मिलेंगे फीचर्स
फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप फोन में अधिक स्टोरेज कैप्चर कर लेते हैं। इस वजह से कई बार स्टोरेज फुल होने का नोटिफिकेशन आने लगता है। इस परेशानी से बचने के लिए आप इन ऐप के लाइट वर्जन जैसे Facebook Lite का उपयोग कर सकते हैं। इससे स्टोरेज तो खाली हो जाएगी, मगर ऐप में सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा।
Google और Apple दोनों ही क्लाउड स्टोरेज मुहैया कराते हैं। इनका उपयोग अतिरिक्त स्टोरेज के तौर पर किया जा सकता है। अगर आप फोन की स्टोरेज फुल है, तो आप क्वाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करें। इससे डिवाइस की स्टोरेज फ्री हो जाएगी और आप अपना जरूरी डेटा स्टोर कर पाएंगे।
