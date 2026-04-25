iPhone यूजर्स के लिए खास लॉन्च हुआ XChat, मिलेंगे ये फीचर्स और ऐसे करें यूज

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 25, 2026, 11:35 AM (IST)
X के नए XChat App को iPhone यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है। यह ऐप अब एक अलग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जिसमें चैट, कॉल और ग्रुप बातचीत जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी, पहले X App में मैसेजिंग केवल एक हिस्सा था, लेकिन अब XChat को एक अलग अनुभव देने के लिए बनाया गया है, शुरुआती टेस्टिंग के बाद इसे अब iOS App Store पर रिलीज किया गया है, जबकि Android यूजर्स को अभी इंतजार करना होगा। और पढें: Elon Musk का धांसू XChat App जल्द होने वाला है लॉन्च, सिर्फ इन Devices ही मिलेगा, जानें फीचर्स
XChat ऐप का मुख्य फोकस बातचीत यानी मैसेजिंग पर है। इसमें यूजर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, फोटो और फाइल्स शेयर कर सकते हैं और ऑडियो या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ग्रुप चैट का फीचर भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा मैसेज एडिट करने, डिलीट करने और ‘Disappearing Messages’ यानी अपने आप गायब होने वाले मैसेज का ऑप्शन भी दिया गया है। एक खास फीचर यह है कि इसमें चैट के दौरान स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो इसे WhatsApp और Telegram जैसे ऐप्स से अलग बनाता है। और पढें: Elon Musk का नया प्लान आया सामने, ला सकते हैं X Chat, टेस्टिंग शुरू
XChat में सुरक्षा को लेकर भी कई दावे किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि इसमें End-to-end Encryption दिया गया है और साथ ही PIN सुरक्षा भी जोड़ी गई है ताकि चैट सुरक्षित रहें, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसकी सुरक्षा पर सवाल भी उठाए गए हैं, इसलिए असली स्थिति तब साफ होगी जब ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इस बीच हाल ही में मैसेजिंग ऐप्स की प्राइवेसी को लेकर बहस भी तेज हुई है, जहां कुछ कंपनियों ने अपने सिस्टम को लेकर आरोपों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने इन्हें गलत बताया है।
इस ऐप का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब मैसेजिंग X ऐप से अलग हो गई है। पहले X को All-in-One बनाने का प्लान माना जा रहा था, जहां सोशल मीडिया, पेमेंट और चैट सब कुछ एक जगह हो, लेकिन XChat के आने के बाद अब मैसेजिंग को एक अलग प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया है। इसके अलावा कंपनी की कम्युनिटी फीचर को भी धीरे-धीरे हटाने की योजना है और उसकी जगह XChat के ग्रुप फीचर को बढ़ाया जा सकता है।
XChat का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। iPhone यूजर इसे App Store से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पुराने X अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स और चैट्स उपलब्ध हो सकते हैं और आप तुरंत मैसेजिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें नए ग्रुप बनाना, कॉल करना और चैट मैनेज करना आसान तरीके से किया गया है ताकि यूजर को ज्यादा परेशानी न हो, फिलहाल XChat शुरुआती चरण में है, इसलिए इसमें आगे कई अपडेट और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह भी देखना बाकी है कि लोग इसे कितना अपनाते हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। Android वर्जन अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जल्द आने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसकी सुरक्षा और यूजर ट्रस्ट भी समय के साथ साफ होगा। यह ऐप अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन मैसेजिंग की दुनिया में एक नया बदलाव जरूर माना जा रहा है।
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