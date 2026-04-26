iPhone खरीदने की चाह हर कोई रखता है, लेकिन इसकी प्रीमियम प्राइजिंग हर किसी के बजट में नहीं होती है। हालांकि, नए आईफोन मॉडल्स लॉन्च के बाद मौजूद व पुराने आईफोन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में आप पुराने मॉडल्स को कम से कम दाम में खरीद सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट मॉडल्स को खरीदने में विश्वास नहीं रखते हैं और आपको सिर्फ Apple ब्रांडिंग वाला आईफोन अपनी जेब में रखता है, तो साल 2026 में आपके पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई सस्ते मॉडल्स खरीदने के ऑप्शन मौजूद हैं। प्रीमियम कीमत वाले इन आईफोन को सस्ते में खरीदने का बढ़िया मौका है। साथ ही आप बैंक कार्ड ऑफर के तहत इन्हें कम दाम में खरीद सकेंगे। यहां देखें साल 2026 में मिलने वाले सबसे सस्ते iPhones। और पढें: कौन हैं John Ternus? जो Tim Cook के बाद बनेंगे Apple के नए CEO

iPhone 16e

iPhone 16e के 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 59,900 रुपये है, जो कि Vijay Sales पर आपको अभी 58,190 रुपये में मिल रहा है। साथ ही SBI व ICICI बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा। फीचर्स की बात करें, आईफोन 16ई में Apple ने 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया है। इसमें आपको A18 चिप मिलती है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 48MP का रियर कैमरा दिया है। वहीं, सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। और पढें: iPhone 15 हो गया सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा धमाकेदार डिस्काउंट

iPhone 16

iPhone 16e के 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 69,900 रुपये है, जिसे Flipkart से 67,900 रुपये खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 5295 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा, जिसके बाद इसे आप 62,605 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, आईफोन 16 में Apple ने 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया है। इसमें आपको A18 चिप मिलती है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 48MP का रियर कैमरा दिया है। इसके साथ 12MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं, सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। और पढें: Apple Days sale: iPhone 17 Pro, iPhone 17 और iPhone 17e सस्ते हुए, खरीदने के लिए मची होड़

iPhone 17e

iPhone 17 के 256GB स्टोरेज की कीमत 64,900 रुपये है, जिसे अभी आप 62,900 रुपये में Vijay Sales से खरीद सकते हैं। साथ ही इस पर बैंक कार्ड के जरिए 3500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, आईफोन 17ई में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता। इसमें आपको A19 चिप मिलती है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 48MP का मेन रियर कैमरा दिया है। सेल्फी के लिए 18MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

iPhone 17

iPhone 17 के 256GB स्टोरेज की कीमत 82,900 रुपये है, जिसे अभी आप 80,390 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही इस पर बैंक कार्ड के जरिए 4000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, आईफोन 17 में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले दिया है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आपको A19 चिप मिलती है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 48MP का मेन रियर कैमरा दिया है। इसके साथ 48MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। वहीं, सेल्फी के लिए 18MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

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iPhone 15

iPhone 15 के 128GB स्टोरेज की कीमत 59,900 रुपये है, लेकिन अभी इसे Zepto से काफी सस्ते में खरीदा जा सकता है। जेप्टो पर यह आईफोन 54,932 रुपये में खरीद के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको फोन का 256GB स्टोरेज मॉडल मिलेगा। फीचर्स की बात करें, आईफोन 15 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया है। इसमें अलावा, यह A16 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 48MP का मेन रियर कैमरा दिया है। इसके साथ 12MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं, सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।