Jio की मार्केट बिगाड़ने आया BSNL का खास ऑफर, सिर्फ 51 रुपये में रोज मिलेगा 2GB डेटा

Published By: Ajay Verma | Published: May 26, 2026, 10:42 AM (IST)
Jio को जोरदार टक्कर देने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) खास ऑफर लेकर आई है, जिसका नाम Smart Start प्लान है। इस स्पेशल प्लान की कीमत 60 रुपये से कम है। इसमें बीएसएनएल की सिम मुफ्त में दी जा रही है। साथ ही, इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5GB से ज्यादा डेटा दिया जा रहा है। इसमें असीमित वॉइस कॉलिंग मिल रही है। इसके अलावा, 100 SMS भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं नए प्लान की डिटेल… और पढें: BSNL का 30 दिन चलने वाला प्लान, डेली पाएं 1.5GB डेटा
बीएसएनएल के स्मार्ट स्टार्ट प्लान की कीमत 51 रुपये है। इस प्लान के साथ नई सिम (SIM) ऑफर की जा रही है। इस प्लान में घंटों बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इसमें रोजाना 2GB डेटा और 100 SMS मिल रहे हैं। इस प्लान की समय सीमा 28 दिन की है। इसे कंपनी के नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर में जाकर रिचार्ज कराया जा सकता है। और पढें: BSNL का 35 दिन चलने वाला प्लान, बजट में है दाम
कंपनी के अनुसार, यह स्पेशल ऑफर ग्राहकों के लिए सीमित समय के लिए है। यह प्लान 30 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगा। इस दौरान ग्राहक आधिकारिक स्टोर में जाकर प्लान को खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि इस ऑफर को 22 मई 2026 को पेश किया गया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कंपनी का पहला ऑफर नहीं है। इससे पहले 1 रुपये वाले ऑफर को भी पेश किया गया था। इस ऑफर का नाम First Recharge Coupon यानी FRC था, जिसे नई सिम लेने वालों के लिए लाया गया।
बीएसएनएल के नए ऑफर से जियो के मौजूदा 51 रुपये वाले प्लान को जोरदार टक्कर मिली है। यह प्लान True Unlimited Upgrade सेक्शन में मौजूद है। इसे एक्टिव प्लान के साथ रिचार्ज कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि जब तक एक्टिव प्लान चलेगा, तब तक यह प्लान भी चलेगा। अब बेनेफिट्स की बात करें, तो इसमें 3 जीबी डेटा के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है।
इस डेटा का उपयोग सिर्फ 5जी नेटवर्क सपोर्ट करने वाले डिवाइस में किया जा सकेगा। हालांकि, इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी सेवाएं नहीं मिल रही हैं।
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