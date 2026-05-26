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OPPO के 200MP कैमरे वाले प्रीमियम फोन की सेल आज, मिलेगा 16999 रुपये का तगड़ा डिस्काउंट

OPPO Find X9 Ultra की बिक्री आज से लाइव होने वाली है। इस फोन को भरी-भरकम डिस्काउंट पर अमेजन से खरीदा जा सकेगा। टॉप फीचर्स पर नजर डालें, तो हैंडसेट में 200MP का कैमरा दिया गया है। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।

Published By: Ajay Verma | Published: May 26, 2026, 08:58 AM (IST)

OPPO Find X9 Ultra

photo icon OPPO Find X9 Ultra comes with Hasselblad quad cameras and Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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OPPO Find X9 Ultra कंपनी का अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन है। इस डिवाइस को खासतौर पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए लाया गया है। इसमें 200MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 7050mAh की है। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसके साथ हैंडसेट में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है। आज यानी 26 मई को इस फोन की पहली सेल है, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया (Amazon India) पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। news और पढें: 40000 रुपये से कम में खरीदें 1.5 Ton AC, एक 60 डिग्री की गर्मी में कमरे को बना देगा कश्मीर

कीमत और ऑफर

ओप्पो फाइंड एक्स9 अल्ट्रा की कीमत 1,69,999 रुपये है। इस कीमत में 12GB+512GB स्टोरेज मिलती है। इस पर 16999 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही, 53,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और 5,977 रुपये की ईएमआई मिल रही है। news और पढें: 200MP कैमरा और 7050mAh बैटरी के साथ Oppo Find X9 Ultra भारत में लॉन्च, ऐसे मिलेंगे 11000 रुपये के FREE गिफ्ट

OPPO Find X9 Ultra के फीचर्स

Specification Details
Model OPPO Find X9 Ultra
Display 6.82-inch Quad HD+ LTPO AMOLED Display
Resolution 3168 × 1440 Pixels
Refresh Rate 144Hz
Display Features Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2
Processor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-Core
GPU Adreno 840
RAM 12GB
Storage 512GB
Operating System Android 16 based ColorOS 16
Rear Camera Setup 200MP Sony Lytia-901 + 50MP Ultra-Wide + 200MP OmniVision OV52A + 50MP Samsung JNL Telephoto + 3.2MP Monochrome
Video Recording Up to 8K Video Recording
Front Camera 50MP Selfie Camera
Battery Capacity 7050mAh
Fast Charging 100W SUPERVOOC Fast Charging
Wireless Charging 50W Wireless Charging
Protection Rating IP68 + IP69
Audio Dolby Atmos Stereo Speakers
Security Features Fingerprint Sensor, Face Unlock
Connectivity Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB Type-C, SIM Card Slot
Dimensions 163.16 × 76.97 × 8.65 mm
Weight 235g

ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा में 6.82 इंच का क्वाड एचडी प्लस LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 3168 × 1440 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसे Dolby Vision का सपोर्ट मिला है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 ग्लास लगा है, जिससे स्क्रीन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी।

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Adreno 840 GPU दिया गया है। इसके साथ 12 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसमें Android 16 बेस्ड ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलता है।

कैमरा

कंपनी ने इस फ्लैगशिप फोन में Zeiss द्वारा तैयार किया गया कैमरा सेटअप दिया है। इसमें पहला 200MP का Sony Lytia-901 सेंसर, दूसरा 50MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 200MP का OmniVision OV52A सेंसर, चौथा 50MP का Samsung JNL टेलीफोटो लेंस और पांचवा 3.2MP का मोनोक्रोम सेंसर है। इससे 8के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं, सेल्फी और वीडियो के लिए फोन के फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है।

बैटरी और अन्य डिटेल

यह प्रीमियम स्मार्टफोन 7050mAh बैटरी के साथ आता है। इसे 100W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिली है। इसे IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह पानी भीगने के बाद भी काम करेगा और धूल से इसे जरा-सा भी नुकसान नहीं होगा।

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इस फोन में डॉल्बी एटमॉस वाले स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 163.16×76.97×8.65mm और वजन 235 ग्राम है।