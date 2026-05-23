Jio Vs Airtel Vs Vi: रिचार्ज करने से पहले जानें किसका 199 रुपये वाला प्लान है दमदार, किसमें मिल रहे ज्यादा फायदे

Jio Vs Airtel Vs Vodafone idea: जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों देश की दिग्गज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन तीनों के पोर्टफोलियो में अलग-अलग प्राइस रेंज के प्रीपेड प्लान मौजूद हैं। इन सभी में डेटा और फ्री कॉलिंग जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। इनमें से एक 199 रुपये वाला प्लान भी है। यह बजट सेगमेंट का प्लान है। इस वजह से इसे खूब रिचार्ज किया जाता है। हमने इस खबर में इस किफायती प्लान का कंपैरिजन किया है, जिससे आप जान सकेंगे कि किस कंपनी का प्लान बेस्ट है और किसमें ज्यादा बेनेफिट मिल रहे हैं। और पढें: Jio का 10GB प्लान, कीमत मात्र 11 रुपये

Jio का 199 रुपये वाला प्लान

और पढें: Vi प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड डेटा, जानें कीमत

जियो का 199 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 18 दिन की समय सीमा के साथ आता है। यानी कि यह प्लान पूरे 18 दिन तक चलेगा। इस प्लान में रोज 1.5GB डेटा और 100SMS दिए जा रहे हैं। इसमें जियो टीवी (JioTV) और जियो क्लाउड (Jio Cloud) का एक्सेस भी फ्री में दिया जा रहा है। डेली अवरेज कॉस्ट की बात करें, तो यह प्लान आपको 11.06 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पड़ेगा।

Vodafone Idea का 199 रुपये वाला प्लान

वीआई (Vi) के इस रिचार्ज प्लान में कुल 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें 300 SMS मिल रहे हैं। घंटों बातें करने के लिए प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है। इसके साथ प्लान में मूवी और लाइव टीवी की सुविधा भी मिल रही है।

Airtel का 199 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के प्लान में भी वीआई के प्लान की तरह कुल 2GB डेटा दिया जा रहा है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दी जा रही है। इसमें 100 SMS प्रति दिन मिल रहे हैं। एड-ऑन बेनेफिट की बात करें, तो प्लान के साथ 12 महीने यानी 1 साल के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 4000 रुपये है। इसके साथ फ्री हेलो ट्यून और सिक्योर नेटवर्क मिल रहा है, जो आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

निष्कर्ष

जियो का प्लान डेटा के मामले में एयरटेल और वीआई के प्लान से बेहतर है, क्योंकि इसमें डेली फिक्स्ड डेटा मिल रहा है। यह प्लान उन यूजर्स के बहुत काम आएगा, जो इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वहीं, जो यूजर्स सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस के लिए प्लान तलाश रहे हैं, तो एयरटेल व वोडाफोन आइडिया के 199 रुपये वाले प्लान को चुन सकते हैं। इनमें उन्हें अनलिमिटेड कॉलिंग व पर्याप्त एसएमएस मिलेंगे।