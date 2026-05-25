PM Modi की एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में इस वीडियो में वो एक सभा को संबोधित करते हुए दावा कर रहे हैं कि 25 मई सोमवार यानी आज से आधारकार्ड धारकों को इलेक्टिक साइकिल फ्री दी जाने वाली है। इसके लिए दावेदारों को तुरंत आवेदन करने को भी कहा गया है। अगर आपने भी इस तरह की कोई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा है, तो यहां जान लें इस वीडियो की पूरी सच्चाई। और पढें: Aadhaar card अपडेट के नियम बदल गए, नाम-पता बदलने के लिए अब नहीं होगी टेंशन

PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर PM Modi का यह वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को Dealdukaaan99 अकाउंट के जरिए Facebook पर शेयर किया गया है। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी कहते दिख रहे हैं कि जिन भी लोगों के पास आधार कार्ड है, उन्हें इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। हालांकि, इस दावे का PIB ने पूरी तरह से खंडन किया है और इसे Fake बताया है। और पढें: 11 मई को क्यों मनाया जाता है National Technology Day? PM ने टेक्नोलॉजी को बताया आत्मनिर्भर भारत का अहम स्तंभ



सोशल मीडिया पर PM Modi के वीडियो को AI के जरिए बदल दिया गया है। यहां वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वीडियो में एआई के जरिए उनकी आवाज का क्लोन इस्तेमाल किया गया है और गलत दावे किए जा रहे हैं।

पोस्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा, सरकारी पोर्टल पर भी इस संबंध में किसी तरह की स्कीम पेश नहीं की गई है। पोस्ट में सलाह दी गई है कि इस तरह के झूठे दावों पर विश्वास न करें। हमेशा ऑफिशियल सोर्स के जरिए ही दावों पर क्रोस-चेक करें।

फर्जी खबरों से ऐसे रहें सावधान

सोर्स की जांच करें- अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो या फिर इस तरह की खबर पाते हैं, तो सबसे पहले उसे ऑफिशियल सोर्स के जरिए कंफर्म कर लें।

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Google lens- अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की फोटो व वीडियो देखते हैं, जिस पर आपको फेक होने का संदेह होता है, तो आप गूगल लेंस का सहारा ले सकते हैं।