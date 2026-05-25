X का बड़ा एक्शन, वायरल कंटेंट कॉपी करने वाले अकाउंट्स की अब खैर नहीं!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अब उन अकाउंट्स पर सख्ती करने जा रहा है जो दूसरों के वायरल वीडियो और मीम्स को कॉपी करके पैसे कमाते हैं। पिछले कुछ समय से प्लेटफॉर्म पर यह आम बात हो गई थी कि कोई वीडियो वायरल होते ही कई बड़े अकाउंट्स उसे तुरंत डाउनलोड करके दोबारा पोस्ट कर देते थे। इससे असली क्रिएटर को बहुत कम पहचान मिलती थी, जबकि रीपोस्ट अकाउंट्स लाखों व्यूज और एंगेजमेंट के जरिए कमाई कर लेते थे। अब कंपनी ने इस पर रोक लगाने के लिए नए बदलाव लागू करने का फैसला किया है।

किन अकाउंट्स पर X ने शुरू की कार्रवाई?

कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट Nikita Bier ने बताया कि कई बड़े अकाउंट्स ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए छोटे क्रिएटर्स के कंटेंट को रीअपलोड कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ X के क्रिएटर रेवेन्यू-शेयर प्रोग्राम का फायदा उठाना था। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में कंपनी ने ऐसे कई अकाउंट्स की पहचान की है जो ओरिजिनल क्रिएटर्स को क्रेडिट दिए बिना उनका कंटेंट इस्तेमाल कर रहे थे। X का रेवेन्यू-शेयर प्रोग्राम यूजर्स को पोस्ट पर मिलने वाले एंगेजमेंट के आधार पर कमाई का मौका देता है, लेकिन इसी सिस्टम का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे थे।

अब असली क्रिएटर्स को कैसे मिलेगा ज्यादा फायदा?

अब X ऐसे रीपोस्ट किए गए वीडियो और पोस्ट की पहचान करके उनके इम्प्रेशन्स का बड़ा हिस्सा असली क्रिएटर को देगा। इसका मतलब यह है कि वायरल कंटेंट बनाने वाले लोगों को अब ज्यादा व्यूज, पहचान और कमाई मिल सकेगी, हालांकि कंपनी ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई यूजर किसी वायरल वीडियो पर अपनी राय, जानकारी या मजेदार रिएक्शन देना चाहता है तो वह अभी भी ऐसा कर सकता है। इसके लिए X ने ‘Share Video’ और ‘Quote’ फीचर इस्तेमाल करने की सलाह दी है, ताकि ओरिजिनल पोस्ट को सही क्रेडिट मिलता रहे। Nikita Bier के मुताबिक, जो लोग Meaningful Commentary जोड़ेंगे उन्हें भी कुछ इम्प्रेशन्स मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमेशा असली क्रिएटर को मिलेगा।

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Share Video फीचर में क्या दिक्कत सामने आई?

इस दौरान कुछ यूजर्स ने ‘Share Video’ फीचर में मौजूद एक समस्या की भी शिकायत की। उनका कहना था कि अगर पोस्ट 280 कैरेक्टर से ज्यादा लंबी हो जाए तो वीडियो एम्बेड होने की बजाय सिर्फ लिंक में बदल जाता है। इस पर जवाब देते हुए Nikita Bier ने माना कि यह एक बग है और इसे जल्द ठीक किया जाएगा, माना जा रहा है कि X का यह कदम उन कंटेंट एग्रीगेशन अकाउंट्स की कमाई कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल दूसरों के वायरल कंटेंट को दोबारा पोस्ट करके पैसा कमाने पर टिका हुआ था।