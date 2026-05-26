तेज गर्मी में आपका फोन हो रहा ओवर हीट, अभी अपनाएं काम के Smart Tips

तेज गर्मी से सिर्फ लोग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज भी प्रभावित हो रहे हैं। जहां एक तरफ गर्मी के कारण लैपटॉप व टैबलेट जैसे गैजेट हीटअप हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोबाइल फोन में भी हीटिंग की समस्या आ रही है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से फोन जल्दी गर्म हो जा रहे हैं। इस वजह से परफॉर्म बिगड़ रही है और बैटरी भी जल्दी खत्म हो रही है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस खबर में आपको समस्या का समाधान मिलेगा। हम आपको यहां कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को हीट होने से बचा सकेंगे। और पढें: BGMI, COD और Free Fire Max में ये 7 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, नए प्लेयर्स के लिए Pro Tips

फोन को आराम दें

स्मार्टफोन के हीट होने पर उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। यदि इंटरनेट ऑन है या फिर वाई-फाई कनेक्ट है, तो उसे बंद कर दें। इससे डिवाइस काम करना बंद कर देगा और ठंडा होना शुरू हो जाएगा। उसका तापमान सामान्य स्तर पर आ जाएगा। और पढें: फोन से खींची गई तस्वीरें नहीं आ रही साफ, ठीक करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

धूप से रखें दूर

तेज धूप या फिर ज्यादा टेम्परेचर वाले माहौल में फोन यूज करने से हीटिंग की दिक्कत आ सकती है। हमारी राय है कि जब भी आप बाहर निकलें, तो मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करें। इससे डिवाइस जल्दी गर्म नहीं होगा और अपने सामान्य तापमान पर बना रहेगा।

यूसेज करें कम

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर लोग फोन गर्म होने पर भी उसका घंटों इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से डिवाइस अधिक गर्म हो जाता है, जिससे उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हैंडसेट गर्म है, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा न करें। ऐसा करने से उसके पार्ट्स ठीक रहेंगे और परफॉर्मस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।

बैकग्राउंड ऐप्स

कई बार बैकग्राउंड में ऐप एक्टिव रहने से भी फोन में हीटिंग की समस्या आने लगती है। इस दिक्कत को सही करने के लिए बैकग्राउंड में चल रहे ऐप को बंद कर दें। इससे हीटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी और मोबाइल फोन पहले की तरह काम करने लगेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

फोन कवर

गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से स्मार्टफोन का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। अगर फोन पर कवर लगा हो, तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि फोन कवर हवा को पास नहीं होने देता है, जिससे हीट अंदर सर्कुलेट होने लगती है और तापमान बढ़ जाता है। इस परेशानी से निपटने के लिए फोन के कवर को कुछ समय के लिए हटा दें, फिर इस्तेमाल करें।