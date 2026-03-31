Published By: Manisha | Published: Mar 31, 2026, 01:08 PM (IST)
Airtel ने फाइनली अपने यूजर्स के लिए नया डेटा प्लान लॉन्च कर दिया है। यह प्लान यूजर्स को एक्स्ट्रा डेटा बेनेफिट्स लेकर आने वाला है। खास बात यह है कि एयरटेल के इस प्लान की कीमत 50 रुपये से कम की है। खास बात यह है कि इस प्लान के साथ यूजर्स को 1 या फिर 2 दिन की नहीं बल्कि पूरे 1 महीने तक की वैलिडिटी मिलती है। ऐसे में आप एक्स्ट्रा डेटा को पूरे 1 महीने इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Airtel का 77 दिन चलने वाला प्लान, मिलेगा डेटा-कॉलिंग
Airtel ने अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान में नया डेटा प्लान शामिल किया है। जैसे कि हमने बताया यह प्लान लंबी वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के तहत यूजर्स को 1 महीने तक की वैलिडिटी मिलने वाली है। बेनेफिट की बात करें, तो एयरटेल के प्लान में यूजर्स को 1GB डेटा का एक्सेस मिलता है। डेटा के अलावा, इस प्लान में आपको अन्य किसी प्रकार के बेनेफिट्स प्राप्त नहीं होंगे। खास बात यह है कि यह प्लान सभी सर्कल में उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्लान की कीमत मात्र 48 रुपये है। खास बात यह है कि इस प्लान में OTT बेनेफिट्स शामिल है। यह प्लान भी आपको JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा। और पढें: Airtel लाया नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान, डेली 2.5GB डेटा के साथ JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन FREE
नए 48 रुपये वाले प्लान से पहले कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए 399 रुपये वाला प्लान भी लॉन्च किया था। 399 रुपये का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको डेली 2.5GB डेटा का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग भी शामिल है। साथ ही आप डेली 100 फ्री SMS भी भेज सकेंगे। इस प्लान में यूजर्स को JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दिनों IPL 2026 चल रहा है, जिसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी।
अगर आप आईपीएल के फैन हैं, तो उपरोक्त दोनों ही प्लान आपके काम आने वाले हैं। पहले प्लान में यदि मैच देखते हुए आपके फोन का डेटा खत्म हो जाता है, तो आप एक्स्ट्रा डेटा पा सकतेहैं। वहीं, दूसरे प्लान में आपको डेटा, कॉलिंग व SMS के साथ OTT बेनेफिट्स भी प्राप्त होंगे।
Airtel के 48 रुपये प्लान में कितना डेटा मिलता है?
एयरटले के नए 48 प्लान में कंपनी 1GB डेटा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ देती है।
Airtel के 48 रुपये के प्लान में कॉलिंग मिलती है?
नहीं, एयरटेल के 48 रुपये के प्लान में कॉलिंग की सुविधा शामिल नहीं है।
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