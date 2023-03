बुरी खबर: UPI पेमेंट करना पड़ेगा महंगा, 1 अप्रैल से 2000 रुपये से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

1 अप्रैल से GPay, PhonePe, व Paytm के जरिए UPI पेमेंट करना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। जी हां, 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष (New Financial Year) की शुरुआत होने जा रही है और इस शुरुआत के साथ कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इनमें से एक UPI पेमेंट पर लगने वाला एक्स्ट्रा चार्ज भी शामिल है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - PhonePe लाया इंटरनेशनल UPI Transactions की सुविधा, जानें दुनिया के किन देशों में कर सकेंगे पेमेंट

National Payments Corporation of India (NPCI) ने Unified Payments Interface (UPI) पेमेंट को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में 1 अप्रैल से UPI से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पर Prepaid Payment Instruments (PPI) चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल के बाद से आप जो भी UPI के जरिए लेन-देन करेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। Also Read - गलत UPI ID में भेज दिए पैसे? जानें कैसे ले सकते हैं रिफंड

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चार्ज 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर लागू होगा, जिसमें यूजर्स को 1.1 प्रतिशत चार्ज देना होगा। इसके अलावा, यह नियम मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी कि व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को देना होगा। आपको बता दें, इस तरह का चार्ज अब-तक केवल कार्ड्स पेमेंट पर लगाया जाता था, लेकिन अब इसमें UPI ट्रांजेक्शन को भी शामिल कर लिया गया है।

नोटबंदी के बाद से लगी लोगों को UPI पेमेंट की आदत

भारत में नोटबंदी के बाद से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके बाद ही लोगों को UPI पेमेंट की आदत लग चुकी है। अब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पेमेंट के लिए यूजर्स UPI का ही सहारा लेते हैं। भारत में आज के समय में शॉपिंग मॉल्स से लेकर गली की दुकान तक, हर कहीं UPI पेमेंट करना उपलब्ध हो चुका है। अब लोग कैश की जगह अपने स्मार्टफोन से UPI पेमेंट करना ही सहज लगता है। ऐसे में जब लोगों को UPI पेमेंट की आदत लग चुकी है, उसी वक्त इस तरह का एक्स्ट्रा चार्ज वाला नियम यूजर्स की जेब पर भारी पड़ सकता है।

पीएम मोदी ने भारतीय डिजिटल पेमेंट को सराहा, 33 देशों तक पहुंची UPI सर्विस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरू में आयोजित G20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ ग्लोबल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग में बताया कि भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने गवर्नेंस को पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी वजह से वित्तीय लेन-देन के साथ-साथ देश के लोगों की दिनचर्या आसान बन गई है। इससे पहले लखनऊ में आयोजित G-20 देशों के अधिकारियों से बात करते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी UPI के बढ़ती लोकप्रियता की तारीफ की है। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच UPI और मोबाइल नंबर के जरिए फटाफट फंड ट्रांसफर करना आसान हो गया है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि सिंगापुर, नेपाल, भूटान समेत दुनिया के 33 देशों में UPI या UPI जैसा पेमेंट सिस्टम काम कर रहा है।