अब इंटरनेशनल नंबर से भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, NRI यूजर्स के लिए Paytm का बड़ा अपडेट

Paytm ने एक बड़ा अपडेट पेश किया है, जिससे अब NRI यूजर्स बिना भारतीय SIM के भी UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नए फीचर के जरिए विदेश में रहने वाले भारतीय अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से सीधे Paytm App में Log-In कर पाएंगे, पहले UPI इस्तेमाल करने के लिए भारतीय नंबर जरूरी होता था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। यह कदम डिजिटल पेमेंट को और आसान और ग्लोबल बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। और पढें: Paytm App में हुआ बड़ा बदलाव, अब मिलेगा नया डिजाइन, AI फीचर्स और गोल्ड रिवार्ड्स

NRI यूजर्स के लिए इस फीचर के फायदे

इस सुविधा के तहत NRI यूजर्स अपने NRE या NRO बैंक अकाउंट को लिंक करके आसानी से UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वे भारत में दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और अपने दोस्तों या परिवार को पैसे भेज सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अब उन्हें इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे या ज्यादा फॉरेक्स चार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अक्सर भारत आते-जाते रहते हैं या यहां पर पैसे भेजते हैं।

किन देशों में शुरू हुई है यह सुविधा

यह सेवा National Payments Corporation of India (NPCI) के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और फिलहाल 12 देशों के NRI यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, UAE, UK, सऊदी अरब, कतर, ओमान, हांगकांग, फ्रांस और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं, हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि यह फीचर अभी सभी देशों में पूरी तरह लागू नहीं हुआ है और धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा।

इस फीचर को NRI कैसे यूज करें

Paytm का इस्तेमाल शुरू करना अब NRI यूजर्स के लिए बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले आपको अपने फोन में Paytm ऐप डाउनलोड करके खोलना होगा। इसके बाद अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है। फिर SMS के जरिए आपका नंबर वेरिफाई होगा और आपको अपना चालू बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। ये सारे स्टेप पूरे करने के बाद आप तुरंत Paytm से UPI पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं।

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Paytm के नए स्मार्ट फीचर्स

Paytm ने यूजर्स के लिए कुछ नए और काम के फीचर्स जोड़े हैं, जिससे पैसे संभालना और भी आसान हो जाएगा। अब आप अपनी UPI स्टेटमेंट को आसानी से PDF या Excel में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप खुद ही आपके खर्चों को ट्रैक करेगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को छुपाना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन भी दिया गया है। एक खास फीचर ‘Paytm Playback’ भी आया है, जो AI की मदद से आपके खर्चों का पूरा हिसाब समझाता है, साथ ही अब आप अपने सभी बैंक अकाउंट्स का कुल बैलेंस एक ही जगह पर देख सकते हैं।