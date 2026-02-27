comscore
iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, Apple Pay भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च

IPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। Apple अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay को भारत में जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में यह कार्ड-आधारित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को सपोर्ट करेगा और भविष्य में UPI भी जोड़ सकता है। आइए जानते हैं...

Published: Feb 27, 2026

Apple अपने डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। Cupertino स्थित कंपनी ने Apple Pay को पहली बार सितंबर 2014 में अमेरिका में लॉन्च किया था। शुरुआत में यह सर्विस केवल अमेरिकी बाजार तक ही सीमित थी लेकिन बाद में इसे दुनिया के बाकी देशों में भी पेश किया गया। हालांकि 11 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद यह सर्विस अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं हुई है। अब हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple भारत में Apple Pay लाने के लिए कई कार्ड नेटवर्क और बड़े भारतीय बैंकों से बातचीत कर रहा है। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: विदेशी प्रतिनिधी अब UPI से कर पाएंगे पेमेंट, NPCI ने शुरू की ‘UPI One World’ वॉलेट सेवा

Apple Pay भारत में कब तक उपलब्ध होगा?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, Apple वर्तमान में ICICI बैंक, HDFC बैंक और Axis बैंक जैसे प्रमुख भारतीय बैंकों से बातचीत कर रहा है। कंपनी का उद्देश्य Apple Pay को भारत में मध्य 2026 तक लॉन्च करना है। इससे पहले माना जा रहा था कि यह सेवा इस साल के अंत तक भारत में उपलब्ध हो सकती है लेकिन नई रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने इसे कुछ महीने आगे बढ़ा दिया है। Apple Pay भारत में अपने शुरुआती चरण में कार्ड-आधारित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को सपोर्ट करेगा, जबकि NPCI की Unified Payments Interface (UPI) को बाद में जोड़ा जाएगा। news और पढें: Bharat Taxi में Paytm से झटपट UPI पेमेंट शुरू, Uber-Ola को मिलेगी कड़ी टक्कर

क्या UPI को सपोर्ट करेगा Apple Pay?

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Apple Pay भारत में UPI को सपोर्ट करेगा, साथ ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट्स भी संभव होंगे। कंपनी वर्तमान में कार्ड कंपनियों के साथ फीस स्ट्रक्चर पर बातचीत कर रही है। शुरुआत में Apple Third Parties के एप्लिकेशन प्रोवाइडर से UPI इंटीग्रेशन की मंजूरी नहीं लेगा। Apple Pay आने के बाद भारत में होमग्रोन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे PhonePe और BHIM UPI के साथ-साथ Google Pay और Amazon Pay जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से भी मुकाबला करेगा। news और पढें: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, Apple Pay भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है, लेकिन होंगी कुछ लिमिटेशन