Bharat Taxi में Paytm से झटपट UPI पेमेंट शुरू, Uber-Ola को मिलेगी कड़ी टक्कर

Bharat Taxi ने डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm को अपना आधिकारिक पेमेंट पार्टनर बना लिया है। इस पार्टनरशिप के बाद अब यात्री अपनी सवारी का किराया आसानी से UPI के जरिए चुका सकेंगे। कंपनी ने जानकारी दी है कि दोनों के बीच एक Memorandum of understanding (MoU) पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत राइडर्स और ड्राइवर दोनों को बेहतर और आसान सेवाएं देने का लक्ष्य है। Bharat Taxi, जो Uber और Ola जैसी कंपनियों को टक्कर दे रही है, अब पेमेंट के मामले में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इस कदम से यात्रियों को कैश रखने की जरूरत नहीं होगी और पेमेंट कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। और पढें: Bharat Taxi: ये App आज हो गई लॉन्च, Uber-Ola को मिलेगी कड़ी टक्कर

क्या है नई व्यवस्था

इस नई व्यवस्था के तहत यात्री Bharat Taxi App के भीतर ही UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वे Paytm QR Code, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इससे राइड का अनुभव और भी आसान और तेज होगा। इस पार्टनरशिप का एक बड़ा फायदा ड्राइवरों को भी मिलेगा। Paytm की मदद से ड्राइवरों का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आसान होगा और उन्हें बीमा जैसी जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी। Bharat Taxi खुद को प्रो-ड्राइवर प्लेटफॉर्म बताती है, जहां ड्राइवरों को उनकी कमाई पर पूरा नियंत्रण मिलता है। कंपनी का दावा है कि यहां सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी और किराया सस्ता रहेगा। और पढें: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, Apple Pay भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है, लेकिन होंगी कुछ लिमिटेशन

क्या है Bharat Taxi

Bharat Taxi एक सहकारी मॉडल पर आधारित राइड सेवा है, जिसे हाल ही में चुनिंदा शहरों में शुरू किया गया है। इसे 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। यह सेवा बीते साल के अंत से बीटा चरण में चल रही थी। पुरानी कंपनियों से अलग, Bharat Taxi अपने ड्राइवरों को ‘Sarathis’ कहती है और उनसे किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं लेती। ड्राइवर अपनी कमाई का 100% हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए उन्हें करीब 30 रुपये प्रतिदिन का शुल्क देना होता है। लॉन्च के दौरान अमित शाह ने कहा था कि यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों को सम्मान और मुनाफे का मालिक बनने का अवसर देता है। और पढें: BHIM App यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा भर-भर के कैशबैक, शुरू हुआ ‘Garv Se Swadeshi’ कैंपेन

सुरक्षा इंतजाम

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Bharat Taxi ने हाल ही में Airports Authority of India के साथ भी पार्टनरशिप की है, ताकि एयरपोर्ट राइड्स पर सर्ज-फ्री और फिक्स्ड किराया उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा Delhi Police के सहयोग से 35 विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी ड्राइवरों का Deep Verification किया जाता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्लेटफॉर्म पर AC और Non-AC कैब, एक्सएल कैब, ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सी जैसी कई ऑप्शन उपलब्ध हैं।