Realme Buds Clip भारत में आज लॉन्च हो गए हैं। कंपनी ने इन लेटेस्ट बड्स को Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने इस बड्स को ओपन-ईयर डिजाइन के साथ पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इन बड्स में 11mm dual-magnet dynamic ड्राइवर्स डिए गए हैं। शानदार कॉलिंग के लिए इनमें आपको AI noise cancellation के साथ डुअल माइक्रोफोन मिलते हैं। केस के साथ यह बड्स सिंगल चार्ज पर 36 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें, तो इनमें ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं बड्स की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Realme P4 Power: आ गया भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला फोन, जानें कीमत

Realme Buds Clip Price in India, Availability

कंपनी ने Realme Buds Clip को 5,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इनमें आपको Titanium Black व Titanium Gold के ऑप्शन मिलते हैं। इन बड्स को आप Realme की साइट, Amazon व Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो कंपनी बड्स पर 500 रुपये का ऑफ दे रही है। ऐसे में इन्हें आप 5,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। बड्स की सेल Flipkart पर 5 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होने जा रही है। और पढें: Smartphone launches Next Week in India: Vivo X200T से लेकर Redmi Note 15 Pro+ 5G तक भारत आ रहे ये फोन, देखें लिस्ट

Realme Buds Clip Features, Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Realme Buds Clip में 11mm dual-magnet डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। इन बड्स में bass boost सिस्टम दिया गया है। कंपनी ने इसमें 3D spatial ऑडियो और डायरेक्शनल साउंड सपोर्ट मिलता है। शानदर कॉलिंग के लिए इन बड्स में डुअल माइक्रोफोन AI noise cancellation सपोर्ट के साथ दिए गए हैं। और पढें: Realme Note 80 जल्द हो सकता है लॉन्च, SIRIM सर्टिफिकेशन से नाम आया सामने, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

कनेक्टिविटी के लिए बड्स में ब्लूटूथ 5.4, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी, Microsoft Swift Pair और 45ms low-latency तक का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने इन बड्स में AI Translator फीचर, Next A व 30 से ज्यादा लैंग्वेज का रियल-टाइम ट्रांसलेशन फीचर मौजूद है।

Realme Buds Clip में सिंगल चार्ज पर 7 घंटे तक की यूसेज प्रोवाइड करता है। वहीं, केस के साथ यह 36 घंटे तक की यूसेज देता है। प्रत्येक बड्स 45mAh बैटरी के साथ आते हैं। वहीं, चार्जिंग केस में 530mAh बैटरी मौजूद है। चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट दिया गया है। पानी से बचाव के लिए बड्स में IP55 रेटिंग दी गई है।