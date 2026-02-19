comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Pm Modi Presents Manav Vision At India Ai Impact Summit 2026 Know More Details

India AI Impact Summit 2026: PM Modi ने AI पर दिया अपना MANAV Vision, कहा AI में भारत को भय नहीं भाग्य दिखता है

AI Impact Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI के प्रति MANAV Vision किया पेश। यहां जानें क्या है इस विजन का अर्थ।

Published By: Manisha | Published: Feb 19, 2026, 01:26 PM (IST)

PM Modi (2)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

India AI Impact Summit 2026 के दौरान आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान PM Modi ने MANAV Vision का ऐलान किया, जो कि 21वीं सदी के भारत में AI आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम भूमिका बनने वाला है। यह 5 मूल्यों वाला एक संक्षिफ्त रूप है। इसके अलावा, उन्होंने AI से डरने वाले लोगों को भी रास्ता दिखाया और कहा कि उन्हें एआई में भय नहीं बल्कि भाग्य नजर आता है। साथ ही उन्होंने कहा हमें एआई का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसकी कमांड अपने हाथों में रखनी है। आज हम एआई को जिस दिशा में ले जाएंगे, वैसा ही हमारा भविष्य बनकर तैयार होगा। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: 19 फरवरी को जनता के लिए बंद रहेगा AI Impact Summit 2026, डेट हुई एक्सटेंड

PM Modi ने अपने भाषण के दौरान MANAV Vision का ऐलान किया, जो कि भारत में AI के फ्रेमवर्क के तौर पर काम करेगा। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm और Mihup.ai ने BFSI Sector के लिए पेश की On-Device Voice AI टेक्नोलॉजी

What is MANAV Vision?

M – Moral and Ethical Systems, यानि AI ethical guidelines पर आधारित हो। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm ने ह्यूमनोइड रोबोट्स के लिए खास पेश की Dragonwing IQ-10 Chip

A – Accountable Governance

N – National सॉवरनिटी, यानि जिसका डेटा, उसका अधिकार।

A – Accessible and Inclusive, यानि AI मोनोपोली नहीं, मल्टिप्लेयर बने।

V – Valid and Legitimate, यानि AI lawful और वेरिफाय-एबल हो।

PM ने कहा कि हमे AI को इस्तेमाल भी करना है और इसकी कमांड अपने हाथों में भी रखनी है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे GPS इस्तेमाल करते हुए हम रास्ता देखते हैं, लेकिन हमें किस रास्ते पर जाना है यह हमारे हाथ में होता है। आज हम एआई को जिस दिशा में ले जाएंगे, वैसे ही आगे हमारा भविष्य तय होगा।

अपने भाषण के दौरान पीएस मोदी ने कहा कि सालों पहले जब इंटरनेट शुरू हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इससे इतनी नौकरियां बनेंगी। यही बात AI में भी है। आज जो कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में यह फील्ड कई जॉब्स लेकर आएगी। यह humans और intelligent systems के साथ मिलकर काम करने वाला समय है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

AI के डर पर भी बोले PM Modi

इस दौरान उन्होंने AI से उत्पन्न होने वाले डर को भी संबोधित किया और कहा कि आज दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो AI से डरते हैं और दूसरे वो तो जिन्हें AI में भाग्य दिखता है। उन्होंने कहा कि उन्हें एआई में भय नहीं भाग्य दिखता है।