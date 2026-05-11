11 मई को क्यों मनाया जाता है National Technology Day? PM ने टेक्नोलॉजी को बताया आत्मनिर्भर भारत का अहम स्तंभ

भारत में आज 11 मई का दिन National Technology Day (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस) के तौर पर मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर देशवासियों को टेक्नोलॉजी डे की बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने भारतीय साइंटिस्ट्स के कठिन परिश्रम पर गर्व जताते हुए उन्हें याद किया। आपको बता दें, इस दिन 11 मई साल 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस दिन के बाद से भारत एक परमाणु संपन्न देख बन चुका है। ऐसे में अगले साल 11 मई 1999 से इस दिन को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाया जाता है। और पढें: PM Modi का इंस्टाग्राम पर जलवा, ट्रंप-पुतिन को पीछे छोड़ बने सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले नेता

PM Modi ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए National Technology Day की बधाई दी। जैसे कि हमने बताया इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण में शामिल साइंटिस्ट्स पर गर्व जताते हुए उन्हें याद किया। इस परमाणु परीक्षण को पीएम मोदी ने भारत के वैज्ञानिक श्रेष्ठता और मजबूत संकल्प का प्रतीक बताया। और पढें: India AI Impact Summit 2026: PM Modi ने AI पर दिया अपना MANAV Vision, कहा AI में भारत को भय नहीं भाग्य दिखता है

Greetings on National Technology Day. We recall with pride the hard work and dedication of our scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. That landmark moment reflected India’s scientific excellence and unwavering commitment. और पढें: India AI Impact Summit 2026: आ रहे स्वदेशी Sarvam Kaze स्मार्टग्लासेस, Meta Glasses को देंगे टक्कर? Technology has become a key… — Narendra Modi (@narendramodi) May 11, 2026



इस पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ बन चुकी है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है और विकास के लिए नए मौके ला रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनका फोकस टैलेंट को सशक्त बनाना, रिसर्च को बढ़ावा देना और सॉल्यूशन को क्रिएट करना है ताकी देश की प्रगति हो।

11 मई को क्यों मनाया जाता है National Technology Day?

जैसे कि हमने बताया आज के दिन भारत परमाणु सम्पन्न देश बनकर उभरा था। भारत ने साल 1998 में राजस्थान के पोखरण में दुनिया से छिपकर सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इसी सफल परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अगल सेल 11 मई 1999 से इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day) घोषित किया। हर साल इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों व इंजीनियर्स की उपलब्धी को याद किया जाता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Digital India की क्रांति

भारत में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने Digital India मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत सरकार उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, जिसमें देश के गांव-गांव के लोग डिजिटली कनेक्ट हो सके, ताकी उन तक सरकारी सेवाएं आसानी से पहुंच सके। इस मिशन के तहत सरकार ने UPI व DigiLocker जैसी कई सर्विस शुरू की हैं। इसी क्रम में अब सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है।