India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में PM Modi से मिले Google के CEO सुंदर पिचाई

Sundar Pichai ने नई दिल्ली में आयोजित AI Impact Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई जब देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर Global AI Conference का आयोजन किया जा रहा है। समिट का आयोजन Google के CEO की मौजूदगी में नई दिल्ली के फेमस कन्वेंशन सेंटर Bharat Mandapam में किया गया है। यह कार्यक्रम 16 से 20 फरवरी तक चलेगा और इसमें 110 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य AI के क्षेत्र में Global Cooperation, Security और Development को बढ़ावा देना है। और पढें: AI Summit 2026 Day 2 LIVE Updates: IT Minister Ashwini Vaishnaw ने कही ये बड़ी बात

सुंदर पिचाई ने दिल्ली पहुंचकर क्या कहा

दिल्ली पहुंचते ही सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर भारत वापसी पर खुशी जताई और गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। वे 20 फरवरी को समिट में एक विशेष कीनोट भाषण भी देंगे, जिसमें AI के भविष्य, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पार्टनरशिप जैसे विषयों पर बात करने की संभावना है। इस समिट में दुनियाभर के टेक कंपनियों के Heads of State, Startup Founders, AI Researchers, Academics, Healthcare Leaders और Social Organizations के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, करीब 30 अंतरराष्ट्रीय संगठनों और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm और Mihup.ai ने BFSI Sector के लिए पेश की On-Device Voice AI टेक्नोलॉजी

India AI Impact Summit 2026 की Theme

India AI Impact Summit 2026 की Theme ‘People, Planet, Progress’ रखी गई है। इसका मतलब है कि AI टेक्नोलॉजी का विकास इंसानों को केंद्र में रखकर किया जाए, पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और ऐसी प्रगति हो जिसमें हर वर्ग को फायदा मिले। यह विचार भारत की प्राचीन सोच ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ से मेल खाता है, जिसका अर्थ है सबके हित और सुख के लिए कार्य करना। इस मंच पर AI के सुरक्षित यूज, डेटा सुरक्षा, नैतिकता और समाज पर इसके प्रभाव जैसे मुद्दों पर गहराई से चर्चा हो रही है। और पढें: India AI Impact Summit 2026: Qualcomm ने ह्यूमनोइड रोबोट्स के लिए खास पेश की Dragonwing IQ-10 Chip

AI से भारत के IT Sector और युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में AI को युवाओं और IT Sector के लिए बड़ा अवसर बताया। उनका मानना है कि AI के जरिए भारत की IT Industry 2030 तक 400 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन के माध्यम से कंपनियां पुरानी सेवाओं से आगे बढ़कर AI-Based आधुनिक समाधान तैयार करेंगी। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी हब के रूप में और मजबूत होगा।