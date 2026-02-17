Published By: Manisha | Published: Feb 17, 2026, 03:34 PM (IST)
India AI Impact Expo 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 16 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित India AI Impact Expo 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई एग्जीबिशन का दौरा किया, जिसकी झलक उन्होंने मंगलवार को पोस्ट एक वीडियो में दिखाई। PM Modi द्वारा शेयर की वीडियो में आप लगभग सभी एग्जीबिशन को देख सकते हैं। और पढें: PM Modi ने India AI Impact Summit 2026 का किया उद्घाटन, AI एग्जीबिशन्स का देखा डेमो
PM Modi ने आज मंगलवार को अपने ऑफिशियल X हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने कैप्शन दिया है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्स्पो 2026 आइडिया, इनोवेशन का संगम है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज की है। इस वीडियो में आप उनके India AI Impact Expo 2026 विजिट की पूरी हाइलाइट्स देख सकते हैं। और पढें: IMC 2025: PM Modi ने लॉन्च किया Mumbai One App, मेट्रो, बस और ट्रेन का टिकट अब सिर्फ एक क्लिक में
India AI Impact Expo 2026 was a powerful convergence of ideas, innovation and intent. और पढें: BSNL 4G Launched: PM Modi ने भारत में लॉन्च की स्वदेशी 4जी सर्विस, यूजर्स को मिलेगी बेहतर नेटवर्क कवरेज
It showcased the extraordinary potential of Indian talent in shaping the future of Artificial Intelligence for global good.
Above all, it reaffirmed our commitment to harnessing AI… pic.twitter.com/jfVWCP4BHh
— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026
वीडियो की बात करें, तो इस वीडियो में Sarvam AI की झलक दिखाई गई है। इसके बाद उन्होंने स्क्रीन पर एक लैंग्वेज एआई के बारे में जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि इस बार पहली बार बजट को एआई के जरिए हिंदी में पेश किया गया, जिसके कई करोड़ों ने लाइव देखा। इस एआई की मदद से आम लोगों को बजट समझने में भी आसानी हुई। इसके बाद उन्होंने India’s Sovereign Models पवेलियन का रूख किया।
GNANI.AI को भी वीडियो में देखा गया है, जो कि भारत का पहला वॉइस-टू-वॉइस मॉडल है। इस मॉडल के जरिए लोग अपनी क्षेत्रिय भाषा में नई टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। इसके बाद India Energy Stack को देखा गया, जिसमें किसान अपनी बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। यह एआई आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है।
वीडियो में अगला स्टॉल Miko का दिखाया गया है, जो कि एक टॉय रोबोट है। यह रोबोट बच्चों से बाते करता है और उनकी बातों को समझता है। इसके अलावा, उन्हें चीजें सिखाने में मदद करता है।
Meta स्टॉल में स्मार्ट ग्लासेस का डेमो दिखाया गया। इस डेमो में दिखाया गया कि कैसे स्मार्ट ग्लासेस दृष्टिहीन यूजर्स की मदद करेगा और उन्हें चीजे अपनी नजर से दिखाएगा।
