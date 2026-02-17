comscore
India AI Impact Summit 2026: आ रहे स्वदेशी Sarvam Kaze स्मार्टग्लासेस, Meta Glasses को देंगे टक्कर?

India AI Impact Summit 2026: भारत जल्द ही अपना पहला स्वदेशी स्मार्टग्लास मार्केट में पेश करने वाला है, जिसका नाम Sarvam Kaze है। समिट में PM Modi ने किया सबसे पहले ट्राई।

Published By: Manisha | Published: Feb 17, 2026, 05:54 PM (IST)

India AI Impact Summit 2026 का आज दूसरा दिन है। पहले दिन PM Modi ने समिट का उद्घाटन किया। आज इंटरनेट पर पीएम मोदी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक स्मार्टग्लासेस पहने दिन रहे हैं। यह कोई आम स्मार्ट ग्लासेस नहीं बल्कि यह स्वदेशी स्मार्टग्लासेस हैं, जिसका नाम Sarvam Kaze है। खास बात यह है कि इस ग्लासेस को किसी और ने नहीं बल्कि हाल ही में सुर्खियां बनाने वाली Sarvam AI कंपनी ने बनाकर तैयार किया है। Sarvam AI कंपनी ने हाल ही में अपना ऑन-डिवाइस Sarvam Edge प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो कि बिना इंटरनेट यूजर्स तो एआई चलाने का एक्सेस देता है। इस टूल के बाद अब कंपनी नया हार्डवेयर डिवाइस मार्केट में लाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Sarvam ने लॉन्च किया Sarvam Akshar, अब इस AI से डॉक्यूमेंट पढ़ना और सही करना हुआ आसान

Sarvam AI के चीफ Pratyush Kumar ने आज अपने ऑफिशियल X हैडल पर एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें Sarvam Kaze को शोकेस किया गया है। news और पढें: 19 फरवरी को जनता के लिए बंद रहेगा AI Impact Summit 2026, डेट हुई एक्सटेंड


यह कंपनी के स्मार्ट ग्लासेस हैं, जिसे भारत में डिजाइन किया गया है, भारत में ही बिल्ट किया गया है और जिसमें भारत का एआई फिट किया गया है। पोस्ट में उन्होंने बताया कि यूजर्स इसे मई में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसका मतलब कंपनी मई में इन स्वदेशी स्मार्टग्लासेस को पेश करने वाली है।

PM Modi tries Sarvam AI smartglasses

इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट में एक तस्वीर भी शेयर कि है, जिसमें PM Modi उनका स्वदेशी स्मार्टग्लासेस जिसमें Kaze smartglasses पहनकर ट्राई करते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पहले शख्स हैं, जिन्होंने Kaze smartglasses को पहनकर ट्राई किया है।

Sarvam Kaze Specs

रिपोर्ट्स की मानें, तो Sarvam Kaze बिल्ट-इन AI फीचर्स के साथ आता है। यह ग्लासेस मेटा ग्लासेस की तरह आपके सामने दिखने वाली चीजों को सुनता, समझता व रिस्पॉन्स करता है। इसके अलावा, इसके जरिए आप स्पेशल मूवमेंट्स को कैप्चर भी कर सकते हैं।