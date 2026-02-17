comscore
India AI Impact Summit 2026: बेंगलुरु में बनेगी दुनिया की पहली AI City, Bharat1.AI ने किया बड़ा ऐलान

Bharat1.AI ने India AI Impact Summit 2026 में बेंगलुरु में दुनिया की पहली ‘Humanity-First’ AI City बनाने का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद AI और रोबोट जैसी टेक्नोलॉजी को असली दुनिया में सुरक्षित तरीके से टेस्ट करना है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 17, 2026, 02:02 PM (IST)

India AI Impact Summit 2026

photo icon India AI Impact Summit 2026

Bharat1.AI ने नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 के दूसरे दिन एक बड़ी घोषणा की। Bharat1.AI स्टार्टअप ने बेंगलुरु में दुनिया का पहला ‘Humanity-First’ AI City बनाने की योजना पेश की। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है लेकिन कंपनी का मकसद पूरे शहर को AI से चलाना नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा City-Level Model बनाना चाहती है, जहां AI सिस्टम और रोबोट जैसी टेक्नोलॉजी को असली दुनिया जैसी परिस्थितियों में टेस्ट किया जा सके। कंपनी का कहना है कि जैसे-जैसे AI ताकतवर हो रहा है, उसकी सुरक्षा, भरोसे और सही दिशा में काम करने को लेकर सवाल भी बढ़ रहे हैं। इसलिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल से पहले उन्हें सही माहौल में परखना जरूरी है। news और पढें: तूफान आने से पहले मिलती है सटीक चेतावनी, AI के दम पर बदल रहा भारत का भविष्य

केवल इंटरनेट डेटा पर आधारित AI भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं

कंपनी के अनुसार, केवल इंटरनेट के डेटा पर ट्रेन हुए Large Language Model (LLMs) भविष्य की मुश्किल और फिजिकल AI जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। AI को असली दुनिया की समझ देने के लिए उसे रियल-वर्ल्ड डेटा और परिस्थितियों में सीखना होगा। इसी सोच के साथ Bharat1.AI ने ‘City-Scale Research And Infrastructure’ प्रोजेक्ट का विजन पेश किया है। कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में AI केवल लैब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के हर हिस्से में शामिल होगा। ऐसे में अगर बिना पर्याप्त जांच के सिस्टम को लागू किया गया, तो जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए यह AI City एक सुरक्षित टेस्टिंग ग्राउंड की तरह काम करेगी। news और पढें: PM Modi ने India AI Impact Summit 2026 का किया उद्घाटन, AI एग्जीबिशन्स का देखा डेमो

बेंगलुरु में कहां बनेगा AI रिसर्च कैंपस

अपने पहले चरण में कंपनी बेंगलुरु के सरजापुर इलाके में 5 लाख वर्ग फुट का एक बड़ा AI रिसर्च और इनोवेशन कैंपस बनाने की योजना बना रही है। यहां मॉडल ट्रेनिंग, फाइन-ट्यूनिंग और इंफेरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही प्लग-एंड-प्ले लैब्स, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और AI क्लाउड सर्विस से जुड़ाव भी दिया जाएगा। इस कैंपस में यूनिवर्सल बेसिक इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क को डेवलप और टेस्ट किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि AI एजेंट्स और फिजिकल AI सिस्टम को नियंत्रित लेकिन असली जैसी परिस्थितियों में परखा जाए। इसके लिए हाई क्वालिटी वाले मल्टीमॉडल डेटा पर आधारित Open City-Scale Model तैयार किए जाएंगे, ताकि बड़े स्तर पर लागू करने से पहले मजबूत वैलिडेशन हो सके। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: विदेशी प्रतिनिधी अब UPI से कर पाएंगे पेमेंट, NPCI ने शुरू की ‘UPI One World’ वॉलेट सेवा

बिना सही परीक्षण के सिस्टम को बड़े पैमाने पर लागू करना खतरनाक

Bharat1.AI के Co-Founder और CEO Umakant Soni ने कहा कि AI क्रांति एक अहम मोड़ पर है। अब इंटेलिजेंस लैब से निकलकर समाज का हिस्सा बन रही है। ऐसे समय में बिना सही परीक्षण के सिस्टम को बड़े पैमाने पर लागू करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बताया कि ‘B1 AI Superpark’ जिम्मेदार और सुरक्षित AI विकास की दिशा में पहला कदम है। कंपनी का मानना है कि यह पहल भारत को AI रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला सकती है। अगर यह परियोजना सफल होती है, तो बेंगलुरु टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।