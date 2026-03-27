Netflix यूजर्स को लगा झटका, एक बार फिर बढ़े सब्सक्रिप्शन प्लान के दाम

Netflix ने एक बार फिर से अमेरिका में अपने सभी सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद यूजर्स को पहले की तुलना में अब प्लान्स के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। यह प्राइस हाइक दूसरी बार किया गया है। इससे पहले OTT प्लेटफॉर्म ने इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी में सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में बढ़ोतरी की थी। और पढें: Dhurandhar 2 OTT Release: Netflix पर नहीं बल्कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म!

Netflix प्लान की नई कीमत

नेटफ्लिक्स की ओर से प्लान की कीमत में बढ़ोतरी करने के बाद अब एड-सपोर्टेड प्लान 7.99 डॉलर की जगह 8.99 डॉलर में मिलेगा। स्टैंडर्ड प्लान की कीमत 17.99 डॉलर से बढ़कर 19.99 डॉलर हो गई है। प्रीमियम प्लान की बात करें, तो यह 24.99 डॉलर की जगह 26.99 डॉलर में मिलेगा। वहीं, एड सपोर्टेड एड-ऑन की कीमत 5.99 डॉलर से बढ़कर 6.99 डॉलर और एड-फ्री एड-ऑन की कीमत 8.99 से बढ़कर 9.99 डॉलर हो गई है। और पढें: Dhurandhar 2 OTT रिलीज से पहले, Netflix पर जरूर देख डालें ये स्पाई-एक्शन-थ्रिलर फिल्में

कंपनी का कहना है कि कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए निवेश की जरूरत है, इसलिए प्लान्स के दाम में बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष कंटेंट में 20 बिलियन डॉलर खर्च करने की तैयारी की जा रही है, जो साल 2025 में निवेश की गई राशि से अधिक है। इस कदम से प्लेटफॉर्म बेहतर तरीके से ग्रो करेगा और इस पर फिल्म व वेब सीरीज नहीं बल्कि वीडियो पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। और पढें: Netflix पर हिंदी में देखें ये 5 K-Drama, रोमांस-सस्पेंस-थ्रिलर का मिलेगा जबरदस्त डोज

क्या भारत में भी बढ़ेंगे प्लान के दाम ?

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अभी तक भारत में सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत बढ़ाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले महीनों में सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है।

जनवरी में लॉन्च किया यह फीचर

अंत में आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस साल की शुरुआत में लाइव वोटिंग नाम का फीचर रिलीज किया था। इस फीचर को लाइव इवेंट को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। इसके आने से यूजर्स लाइव शो में वोट कर पाएंगे।

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इस फीचर को अमेरिका में रोलआउट किया गया है। इसका उपयोग लाइव शो में किया जा सकता है। इसके जरिए की गई वोटिंग का रिजल्ट कई दिन बाद आता है।