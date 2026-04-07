Netflix ने लॉन्च किया बच्चों के लिए नया Playground App, अब गेम्स और लर्निंग सब कुछ एक साथ

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 07, 2026, 10:52 AM (IST)
Netflix ने बच्चों के लिए एक नया ऐप Netflix Playground लॉन्च किया है, जो खासतौर पर 8 साल से कम उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस ऐप में बच्चों को सिर्फ वीडियो देखने के बजाय खेलने और सीखने का भी मौका मिलेगा। कंपनी का कहना है कि यह एक सुरक्षित और पूरी तरह से Ad-Free प्लेटफॉर्म है, जिसमें किसी भी तरह के In-App Purchases नहीं होंगे। अभी यह ऐप iPhone और iPad पर कुछ चुनिंदा देशों में उपलब्ध है और 28 अप्रैल तक इसे दुनियाभर में लॉन्च किया जाएगा। और पढें: माता-पिता की चिंता खत्म, Sony ने लॉन्च किया बच्चों की गेमिंग पर नजर रखने वाला App
इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें बच्चों के पसंदीदा शोज के कैरेक्टर्स के साथ गेम्स और एक्टिविटीज मिलती हैं। इसमें Peppa Pig और Sesame Street जैसे पॉपुलर शोज के किरदार शामिल हैं। बच्चे ‘Playtime With Peppa Pig’ जैसे गेम्स खेल सकते हैं या एल्मो और कूकी मॉन्स्टर के साथ छोटे-छोटे मजेदार गेम्स का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें पजल्स, मेमोरी गेम्स, कलरिंग और क्रिएटिव टास्क भी दिए गए हैं, जिससे बच्चों की सोचने और सीखने की क्षमता बेहतर होती है।
Netflix Playground को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चे ऑफलाइन भी गेम्स खेल सकें और बिना किसी रुकावट के मजा ले सकें। कंपनी के अनुसार, इसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लर्निंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना भी है। Netflix के किड्स और फैमिली कंटेंट से जुड़े अधिकारी जॉन डर्डेरियन ने बताया कि कंपनी बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, जहां वे सिर्फ कंटेंट देखें नहीं, बल्कि उससे जुड़कर कुछ नया सीखें और एक्सप्लोर करें।
इसके अलावा इस ऐप में पैरेंट्स के लिए भी खास कंट्रोल दिए गए हैं। Netflix के पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स जैसे Kids प्रोफाइल, मैच्योरिटी फिल्टर और कंटेंट ब्लॉक करने के ऑप्शन इसमें भी मौजूद हैं। इससे माता-पिता तय कर सकते हैं कि उनका बच्चा क्या देखे और क्या खेले। इस नए ऐप के जरिए Netflix अब Apple के Apple Arcade को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, हालांकि Netflix का फायदा यह है कि वह गेम्स को अपने मौजूदा सब्सक्रिप्शन के साथ ही दे रहा है, जबकि Apple Arcade के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है।
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