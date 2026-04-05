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Netflix Top 5 Trending Movies: नंबर वन पर है धुरंधर, रोमांस-सस्पेंस भी है लिस्ट में शामिल

Netflix Top 5 Trending Movies: नेटफ्लिक्स पर इस वीकेंड ये फिल्में ट्रेंड कर रही है, जिसमें एक्शन-थ्रिलर-सस्पेंस शामिल हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट।

Published By: Manisha | Published: Apr 05, 2026, 01:55 PM (IST)

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Netflix Top 5 Trending Movies: ओटीटी लवर्स वीकेंड इन्जॉय करने के लिए सबसे पहले Netflix का रूख करते हैं। नेटफ्लिक्स पर नए कॉन्टेंट की भरमार है… ऐसे में कौन-सी ऐसी फिल्म देखे, जो आपके वीकेंड को शानदार बना देगी। इसके लिए नेटफ्लिक्स का टॉप ट्रेंडिंग सेक्शन ही काफी है। इस सेक्शन में टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों को शामिल किया जाता है, जिसे आपके साथ-साथ कई और लोग ओटीटी पर इन्जॉय कर रहे हैं। इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर टॉप 5 फिल्में धमाल मचा रही है, जिसमें एक्शन-थ्रिलर के साथ-साथ रोमांस व सस्पेंस आदि शामिल है। news और पढें: OTT Releases This week in India: Sitaare Zameen Par से लेकर Vadh 2, इस हफ्ते OTT पर आ रहा ये सब

Dhurandhar

Dhurandhar अभी भी Netflix चार्ट में नंबर 1 पर बनी हुई है। दरअसल, हाल ही में सिनेमाघरों में Dhurandhar 2 रिलीज हुई है, जिसको दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसी को देखते हुए एक बार फिर धुरंधर नंबर-1 पर आ गई है। यह धुरंधर का पहला पार्ट है, जिसे लोग अब ओटीटी पर पसंद कर रहे हैं। news और पढें: Jio का खास प्लान, साथ फ्री मिलेगा Netflix

Mardaani 3

पहले 2 पार्ट की सफलता के बाद Mardaani 3 भी हाल ही में OTT पर स्ट्रीम की गई थी, जो कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्थित है। मर्दानी के तीसरे हिस्से में गायब होती लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें म्यूटेटेड वायरस से जुड़े गैर-कानूनी मेडिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। शिवानी शिवाजी रॉय न केवल इस गोरखधंधे का पता लगाती है, बल्कि इस इस गोरधंधे में फंसी बच्चियों को बचाकर लेकर आती है।

Boarder 2

साल 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का दूसरा हिस्सा इस साल 2026 में रिलीज किया गया है। इस फिल्म में तीनों सेनाओं में मौजूद जांबाजों के साहस व बलिदान की कहानी दिखाई गई है।

Made in Korea

Made in Korea फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बचपन स कोरिया जाने का सपना देखती है। वो कोरिया तो पहुंचती है, लेकिन धोखे से। इस अनजान शहर में कैसे उसके कोरियन दोस्त बनते हैं और कैसे वह वहां रहकर अपना किचन शुरू करती है… यह सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा।

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Vadh 2

Vadh 2 को भी आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। यह 4 साल पहले आई वध का ही सीक्वल है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे बुजुर्ग दंपति 2 हत्याओं के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं। अगर आपको सस्पेंस क्राइम थ्रिलर पसंद है, तो यह फिल्म आपको पसंद आएगी।