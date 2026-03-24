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Netflix पर हिंदी में देखें ये 5 K-Drama, रोमांस-सस्पेंस-थ्रिलर का मिलेगा जबरदस्त डोज

Netflix Top 5 Kdrama in Hindi: अगर आप कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो नेटफ्लिक्स के इन लेटेस्ट शो को आप हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Mar 24, 2026, 04:17 PM (IST)

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Netflix Top 5 Kdrama in Hindi: नेटफ्लिक्स पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म में से एक है। आज के समय में हर किसी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मौजूद है। नेटफ्लिक्स पर यूं तो दुनियाभर का कॉन्टेंट देखने के लिए उपलब्ध है। हालांकि, भारत में इन दिनों K-Drama का काफी चलन है। आज के समय में हर दूसरा शख्स ओटीटी पर के-ड्रामा देखना पसंद करता है। ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषा में के-ड्रामा इन्जॉय करते हैं। अगर आप भी के-ड्रामा लवर हैं और हिंदी में कोई नई सीरीज देखना चाहते हैं, तो Netflix पर आपके लिए ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट। news और पढें: Border 2 OTT release: Netflix पर इस दिन आ रही बॉर्डर 2, स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म

The Art of Sarah

The Art of Sarah: अगर आप रोम-कॉम शो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो Netflix पर मौजूद The Art of Sarah शो आपके लिए ही है। यह एक सस्पेंस थ्रिलर कोरियन ड्रामा है। इस शो की कहानी सारा नाम की रहस्यमयी औरत के इर्द-गिर्द घूमती है। खास बात यह है कि इस शो को भी आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। news और पढें: Airtel के सबसे बेस्ट Data Vouchers, डेटा के साथ फ्री में मिलेगा OTT का मजा

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Bon Appetit Your Majesty

Bon Appetit Your Majesty भी रोमांटिक कोरियन ड्रामा है, जिसमें टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। इस शो में आपको आज के जमाने की शेफ की कहानी देखने को मिलेगी, जो कि टाइम ट्रैवल करके जोसियन युग में पहुंच जाती है।

Boyfriend on Demand

Boyfriend on Demand शो की बात करें, तो यह भी नेटफ्लिक्स की एक रोम-कॉम सीरीज है। हालांकि, इस शो में आपको वर्तमान व भविष्य की आने वाली टेक्नोलॉजी व वर्चुअल लाइफ की कहानी देखने को भी मिलेगी। इस भी आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में देख सकते हैं।

When Life Gives You Tangerines

When Life Gives You Tangerines नेटफ्लिक्स पर मौजूद 2025 की एक पॉपुलर वेब सीरीज है। इस शो में आपको रोमांस व फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा।

Can This Love Be Translated?

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Can This Love Be Translated? यह एक रोमांटिक-ड्रामा सीरीज है, जो आगे बढ़ते-बढ़ते साइकोलॉजी ड्रामा में बदल जाती है। फैन्स द्वारा इस शो की स्क्रिप्ट को काफी पसंद किया गया है। इस शो को भी आप आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में देख सकते हैं।