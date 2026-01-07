comscore
ENG
CES 2026: Motorola की नई स्मार्टवॉच Moto Watch लॉन्च, मिलेंगे खास Polar fitness फीचर्स

CES 2026 में Motorola कंपनी ने अपनी नई स्मार्टवॉच Moto Watch पेश कर दी है। इस वॉच को Polar के कॉलेब्रेशन में पेश किया गया है। यहां जानें वॉच की कीमत और खूबियां।

Published By: Manisha | Published: Jan 07, 2026, 01:01 PM (IST)

CES 2026 के दौरान Motorola कंपनी ने लंबे समय बाद अपना वियरेबल लॉन्च किया है। Moto Watch के साथ कंपनी ने वियरेबल मार्केट में धमाकेदार वापसी की है। लेटेस्ट स्मार्टवॉच Polar के कॉलेब्रेशन में शानदार फिटनेस व हेल्थ फीचर्स प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा, वॉच में 47mm aluminum केस के अंदर 1.43 इंच का OLED डिस्प्ले मौजूद होगा। पानी से बचाव के लिए वॉच में IP68 रेटिंग मिलेगी। साथ ही इसमें डुअल-फ्रीक्वैंसी GPS का सपोर्ट मौजूद होगा। BT कॉलिंग के लिए इस वॉच में बिल्ट-इन स्पीकर और माइक्रोफोन भी मिलेगा। आइए जानते हैं स्मार्टवॉच से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: CES 2026: Samsung ने पेश किया क्रिज-फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले, iPhone Fold में हो सकता है इस्तेमाल

Moto Watch Specs

कंपनी ने Moto Watch में राउंड डिजाइन वाला 1.43 इंच का OLED डिस्प्ले दिया है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए वॉच में Gorilla Glass 3 दिया गया है। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इसे 47mm aluminum केस के तहत स्थित किया है। डायल के किनारों पर Stainless steel दिया जाएगा। वहीं, स्ट्रैप के लिए इसमें सिलिकॉन, लैदर व Stainless steel के ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसके अलावा, कंपनी ने वॉच को पानी से बचाने के लिए IP68 रेटिंग दी है। news और पढें: CES 2026: HP OmniBook Ultra 14, OmniBook और EliteBook X G2 सीरीज लॉन्च, जानिए कीमत

फिटनेस और हेल्थ फीचर्स के लिए कंपनी ने स्पोर्ट्स साइंस कंपनी Polar के साथ कॉलेब्रेशन किया है। यह स्मार्टवॉच आपके स्टेप्स को ट्रैक कर सकती है। इसमें Heart Rate, Blood oxygen levels, stress और sleep जैसे फीचर्स का एक्सेस मिलने वाला है। इतना ही नहीं Polar के कई फेमस फीचर्स इस वॉच में मौजूद हैं, जैसे Smart Calories, Nightly Recharge, Activity Score, Hydration reminders, medication alerts आदि। news और पढें: CES 2026: Motorola ने अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr Fold किया पेश, जानें फीचर्स से लेकर कैमरा तक सब कुछ

अन्य फीचर्स की बात करें, तो इसमें डुअल-फ्रीक्रैंसी GPS सपोर्ट मिलता है। साथ ही फोन में BT कॉलिंग मौजूद है, जिसके लिए कंपनीने फोन में बिल्ट-इन स्पीकर व माइक्रोफोन दिया है। बैटरी क बात करें, तो यह वॉच सिंगल चार्ज पर 13 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करता है। वहीं, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ 7 दिन तक की बैटरी मिलेगी।

Moto Watch Pricing

कंपनी ने Moto Watch को €99.99 (लगभग 10,519 रुपये) की कीमत में पेश किया है, जिसमें आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं। वहीं, stainless steel वेरिएंट की कीमत €149.99 (लगभग 15,778 रुपये) है।