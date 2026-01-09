comscore
Disney+ पर आने वाला है Instagram Reels जैसा फीचर, जल्द लॉन्च करेगा शॉर्ट-फॉर्म वीडियो

Disney+ अब सिर्फ फिल्में और वेब सीरीज ही नहीं बल्कि Instagram Reels जैसे शॉर्ट वीडियो भी लाने की तैयारी में है। TikTok और Reels की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए Disney यह नया फीचर लॉन्च कर रहा है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 09, 2026, 10:43 PM (IST)

Disney ने इस साल अमेरिका में अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Disney+ पर शॉर्ट-फॉर्म वीडियो लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह फैसला TikTok और Instagram Reels जैसी ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लिया गया है। कंपनी का मकसद है कि यूजर रोजाना Disney+ पर ज्यादा समय बिताएं और बार-बार ऐप खोलें। इस नई सुविधा की जानकारी Disney ने CES 2026 में आयोजित अपने Tech + Data Showcase इवेंट के दौरान दी। Disney का मानना है कि आज के डिजिटल दौर में दर्शक, खासकर युवा, जल्दी और छोटे वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए Disney+ अब केवल लंबे टीवी शो और फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि शॉर्ट वीडियो के ज़रिए रोजाना एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बनना चाहता है। news और पढें: जनवरी में PlayStation Plus यूजर्स की लगी लॉटरी! ये 3 गेम मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री

Disney+ का नया शॉर्ट वीडियो एक्सपीरियंस कैसे होगा खास

Disney की एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि यह नया शॉर्ट-फॉर्म वीडियो एक्सपीरियंस समय के साथ और बेहतर होगा। कंपनी का कहना है कि जैसे-जैसे यह फीचर आगे बढ़ेगा, इसमें न्यूज और एंटरटेनमेंट दोनों तरह का कंटेंट शामिल किया जाएगा, साथ ही यूजर को उनकी पसंद के हिसाब से ज्यादा पर्सनलाइज़्ड और डायनामिक कंटेंट दिखाया जाएगा। Disney का लक्ष्य है कि Disney+ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिसे लोग रोजाना जरूर विजिट करें। news और पढें: Disney और OpenAI की हुई बड़ी डील, अब बस प्रॉम्प्ट में बना पाएंगे Mickey Mouse और Iron Man जैसे कैरेक्टर्स के साथ वीडियो या इमेज

Disney+ पर किस तरह के शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेंगे

Disney ने Deadline को बताया कि इस शॉर्ट-फॉर्म वीडियो सेक्शन में कई तरह का कंटेंट देखने को मिल सकता है। इसमें ओरिजिनल शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया से लिए गए क्लिप्स, टीवी शोज और फिल्मों के छोटे-छोटे सीन या इन सबका मिला-जुला रूप शामिल हो सकता है। Disney Entertainment और ESPN की EVP ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट एरिन टीग ने कहा कि कंपनी वर्टिकल वीडियो को इस तरह से शामिल करना चाहती है, जो यूजर्स की आदतों के अनुसार हो। news और पढें: Bigg Boss 19 Grand Finale: TV ही नहीं.. मोबाइल पर भी देख सकेंगे बिग बॉस 19 का फिनाले Live, जानें कैसे

कंपनी खासतौर पर युवा दर्शकों को टारगेट कर रही है

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब Disney पहले ही ESPN App में एक पर्सनलाइज़्ड वर्टिकल वीडियो फीड लॉन्च कर चुका है। Disney+ के जरिए कंपनी खासतौर पर युवा दर्शकों को टारगेट कर रही है, जो मोबाइल पर छोटे और जल्दी खत्म होने वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं। हालांकि Disney इस मामले में अकेला नहीं है। इससे पहले Netflix भी वर्टिकल वीडियो फीड लॉन्च कर चुका है, जहां यूजर उसकी ओरिजिनल सीरीज और फिल्मों के क्लिप्स स्क्रॉल करके देख सकते हैं।