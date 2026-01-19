Motorola कंपनी ने फाइनली Moto Watch की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। कंपनी इस स्मार्टवॉच को Motorola Signature स्मार्टफोन के साथ पेश करने वाली है। कंपनी ने Flipkart के जरिए यह ऐलान किया है। लॉन्च से पहले मोटो वॉच के कई फीचर्स सामने आ चुके हैं। यह वॉच भारत से पहले ग्लोबली CES 2026 के दौरान पेश की गई थी। फीचर्स की बात करें, तो इस वॉच में 1.4 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, वॉच में 26 वॉच फेस का सपोर्ट मौजूद है। वहीं, पानी से बचाव के लिए वॉच में IP68 रेटिंग मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह वॉच सिंगल चार्ज पर 7 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करती है। वहीं, Raise-to-wake मोड पर यह वॉच 13 दिन तक चलेगी। यहां जानें वॉच से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Motorola Signature फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

Motorola India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Moto Watch की इंडिया लॉन्च कंफर्म किया है। यह वॉच भारत में 23 जनवरी को लॉन्च होगी। वॉच की सेल Flipkart पर उपलब्ध होने वाली है। और पढें: Motorola Signature की इंडिया लॉन्च डेट और कीमत लीक, दाम सुनकर उड़ सकते हैं होश!

Moto Watch Features Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Moto Watch में 1.4 इंच का सर्कुलर OLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में कंपनी ने Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन दिया है। इस वॉच का डायमेंशन 47 x 47 x 12mm और भार 39 ग्राम है।

Moto Watch में आपको step count, stress detection, sleep monitoring और कई हेल्थ व फिटनेस फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, कंपनी ने टीज किया है कि यह पहली मोटोरोला वॉच होने वाली है दो कि Polar की साझेदारी में पेश की जाने वाली है। इतना ही नहीं इस वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट ब्लूटूथ 5.3 के साथ मिलने वाला है। इसके अलावा, इसमें ऑडियो नोटिफिकेशन अलर्ट व Moto AI फीचर्स का एक्सेस शामिल है। इस वॉच में dual-frequency GPS भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि वॉच सिंगल चार्ज पर 13 दिन चलती है। वहीं, always-on display (AOD) ऑन होने पर इसका इस्तेमाल 7 दिन तक किया जा सकता है।