Apple Event 2026: मेगा इवेंट का ऐलान, नए iPhone समेत इन प्रोडक्ट से उठ सकता है पर्दा

Apple Event 2026 Announce: Apple ने नए साल के पहले इवेंट की घोषणा कर दी है। यह मेगा इवेंट अगले महीने यानी मार्च में आयोजित होने वाला है। इसमें पिछले कई महीनों से चर्चा में बने आईफोन 17ई (iPhone 17e) को लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ लेटेस्ट मैुकबुक (MacBook) और मैक (Mac) से भी पर्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, नई जनरेशन वाले आईपैड (iPad) भी देखने को मिल सकते हैं।

Apple Event 2026

एप्पल के अनुसार, 'Special Apple Experience' इवेंट 4 मार्च 2026 को अमेरिका के न्यू योर्क शहर में आयोजित होने वाला है। इस इवेंट की लाइव स्ट्रीम भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से लाइव होगी, जिसे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व वेबसाइट पर देखा जा सकेगा।



इस इवेंट में कंपनी का कलरफुल लोगो बना है। इससे लेटेस्ट डिवाइस फ्रेश डिजाइन के साथ लॉन्च होने का संकेत मिल रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इवेंट में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

iPhone 17e

हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स और लीक्स की मानें, तो आईफोन 17ई को इस साल लाया जाने वाला है। यह 17 सीरीज में आने वाला किफायती मॉडल है, जिसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है। फोटो क्लिक करने के लिए 48MP का कैमरा दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 18MP का कैमरा मिलने की संभावना है।

बेहतर फंक्शनिंग के लिए अपकमिंग फोन में A19 चिप और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी जा सकती है। इसमें iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा, हैंडसेट में टाईप-सी पोर्ट के साथ-साथ वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट दिया जा सकता है।

MacBook

पुरानी रिपोर्ट्स व लीक्स के मुताबिक, नए मैकबुक में एम-5 पावर चिप देखने को मिल सकती हैं। इनमें 13 से 15 इंच तक की OLED स्क्रीन दी जा सकती हैं, जिनका रिफ्रेश रेट हाई होगा। इनमें यूजर्स की सुविधा के लिए कई कनेक्टिविटी ऑपशन भी दिए जा सकते हैं।

अब प्रो वेरिएंट की बात करें, तो इनमें एम6 प्रो चिपसेट के साथ-साथ 1 टीबी तक स्टोरेज और AI का सपोर्ट दिया जा सकता है। इतना ही नहीं इनमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलेंगे।